كتائب القسام وسرايا القدس تنفذان عمليات نوعية ضد الاحتلال في جنوب غزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية “النوعية” استهدفت مواقع وتحركات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود وتدمير آليات عسكرية.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، إنها تمكنت عصر أمس الثلاثاء من استهداف جرافة عسكرية من نوع “D9” كان على متنها جنديان إسرائيليان، وذلك باستخدام قذيفة موجهة من نوع “تاندوم” في منطقة “جورة اللوت” قرب مسجد حليمة جنوب خانيونس.

وفي عملية قنص مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، أفادت الكتائب بأن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي وقتله على الفور في منطقة عبسان الكبيرة شرق المدينة، مشيرة إلى رصد هبوط مروحية عسكرية إسرائيلية لإجلاء جثمان الجندي المستهدف.

كما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تجمعاً لقوات الاحتلال في منطقة السطر الغربي بعدد من قذائف الهاون، إلى جانب استهداف موقع “مارس” العسكري شرق خانيونس برشقة صاروخية.

من جانبها، أكدت سرايا القدس أن إحدى مجموعاتها العائدة من الخطوط الأمامية للقتال، نجحت في تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار من نوع “ثاقب”، كانت قد زُرعت مسبقاً شرق بلدة عبسان شرق خانيونس.

وشددت السرايا على أن عملية قنص الجندي في عبسان الكبيرة نُفذت بالتنسيق الكامل مع كتائب القسام، ما يعكس تنسيقاً ميدانياً عالياً بين فصائل المقاومة في التصدي لتوغلات الاحتلال.