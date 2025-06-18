كيف يعود الحجاج الإيرانيون إلى بلادهم في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير؟ (فيديو)

أعرب حجاج إيرانيون -بعد وصولهم إلى مدينة عين تمر وسط العراق في طريق عودتهم إلى بلادهم- عن قلقهم البالغ على ذويهم في إيران، في ظل الحرب الدائرة مع إسرائيل، وبحثوا عن وسيلة اتصال للاطمئنان على عائلاتهم.

وقال الحاج الإيراني عزيز يوسف (55 عاما) “كنا في مكة متجهين نحو المدينة المنورة، وسمعنا أن إسرائيل قصفت إيران، وأن إيران ردت بقصف إسرائيل“.

“يحاربون العالم”

وأضاف “نحن لا نحب الحرب، لكنهم هم من هاجمونا.. إنهم يحاربون العالم، وليس نحن فقط.. بل يحاربون الإسلام كله، وهاجموا أولا غزة ثم سوريا والعراق”.

من جانبها، عبرت الحاجة الإيرانية آمنة حمودي (50 عاما) عن مخاوفها على حياة أقاربها في إيران، وقالت “نحن نخشى على أطفالنا وأهلنا، وقلوبنا معهم.. ونخشى بشدة أن يصيبهم مكروه.. فقد ابتعدنا عنهم لأكثر من شهر”.

وأضافت قائلة “لست الوحيدة التي تشعر بالخوف فكل من في هذه القافلة يشعر بالخوف على أطفاله، ونحن نشعر بقلق بالغ، لأننا لا نعرف شيئًا عنهم، فجميع وسائل الاتصال مقطوعة”.

“أنت نائم وهم يقصفونك”

أما الحاج قادر أنصاري (70 عاما) فقد اتهم إسرائيل باستهداف المدنيين الإيرانيين في منازلهم، وقال “أنت نائم فحسب وهم يقصفونك”.

وكان الحجاج الإيرانيون قد قطعوا رحلة برية طويلة بالحافلات، انطلقت من معبر عرعر الحدودي بين السعودية والعراق، مرورًا بمدينة عين تمر العراقية، في طريقهم إلى معبر مهران الحدودي مع إيران، وذلك في ظل تعذر السفر جوًّا بسبب الحرب.