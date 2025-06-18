ماكرون يحذر من السعي لتغيير النظام في إيران بالقوة العسكرية (فيديو)

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، من أن السعي لتغيير النظام في إيران عبر المسار العسكري “سيقود إلى الفوضى”، موضحا “لا نعلم من سيأتي في حال تغيير النظام”.

وقال ماكرون في تصريحات صحفية على هامش قمة مجموعة السبع في كندا “من أرادوا في الماضي تغيير الأنظمة من خلال الضربات أو العمليات العسكرية ارتكبوا خطأ استراتيجيا”، مضيفا “رأينا جميعا عواقب تغيير النظام في العراق وليبيا سابقا”.

وأضاف ماكرون “نعارض الضربات ضد البنية التحتية للطاقة والمدنيين، وأي أعمال عسكرية تؤدي إلى تغيير النظام في إيران”.

الحاجة إلى خفض التصعيد

وأوضح ماكرون في تصريحاته أن بيان مجموعة السبع “أكد أنه لا ينبغي حصول إيران على سلاح نووي، ودعا إلى خفض التصعيد في المنطقة”.

وتابع “نؤيد منع إيران من امتلاك السلاح النووي وخفض برنامجها الباليستي”، مشيرا إلى أن “أولويتنا في إيران هي وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات”.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من قال إنه بحاجة للعودة إلى واشنطن “لإجراء مشاورات”، ومفهوم أنها مرتبطة بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وأكد ماكرون أن “موقف فرنسا ثابت، ويؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكننا لا نؤيد الأعمال التي تهدد الاستقرار في المنطقة”، موضحا أنه لهذا “ندعو إلى وقف إطلاق النار في غزة“.

“ترامب ربما غيَّر رأيه”

ومضى ماكرون قائلا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “غيَّر رأيه على ما يبدو منذ لقائه بقادة مجموعة السبع في كندا أمس الاثنين”.

وشدد ماكرون على “الحاجة إلى الولايات المتحدة لإعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات”.

وكان ترامب قد قال، مساء الاثنين، إن مغادرته المبكرة لقمة مجموعة السبع المنعقدة في كندا “لا علاقة لها بوقف إطلاق نار” بين إسرائيل وإيران، آخذا بشدة على الرئيس الفرنسي تقديمه الوضع على هذا النحو.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المحب للدعاية الشخصية قال خطأ إنني غادرت قمة مجموعة السبع في كندا لأعود إلى واشنطن للعمل على وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران”.

وأضاف “هذا خطأ! لا يملك أي فكرة عن سبب عودتي إلى واشنطن، لكن بالتأكيد لا علاقة له بوقف إطلاق نار، بل أكبر من ذلك بكثير. إيمانويل يخطئ الفهم دائما. ترقبوا!”.