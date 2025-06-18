مركب في القهوة والأرز يتفوق على أدوية القلب.. ما السر؟

توصل فريق بحثي من كلية الصيدلة في جامعة “توهو” اليابانية إلى أن حمض الفيروليك، وهو مركب طبيعي يوجد في القهوة والأرز وبعض النباتات، يمكن أن يقلل احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية من خلال منع انقباضات الشرايين، وهي من أبرز مسببات أوجاع الصدر وأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة.

وبحسب الدراسة المنشورة في الدورية العلمية (جورنال فارماكولوجيكال ساينس)، اختبر الباحثون تأثير حمض الفيروليك على أوعية القلب لدى الخنازير، التي تشبه إلى حد كبير أوعية الإنسان، ووجدوا أنه يحد من الانقباضات الناتجة عن التحفيز الكيميائي داخل الجسم، ويعمل عبر آليتين مستقلتين لوقاية الجسم من النوبات القلبية.

آليتان للحماية.. منع الكالسيوم وتعطيل الميوسين

وأظهرت النتائج أن حمض الفيروليك يمنع دخول الكالسيوم إلى الخلايا العضلية، مما يقلل من انقباض الأوعية الدموية، كما يعمل في الوقت ذاته على تعطيل بروتين يُعرف باسم “الميوسين”، وهو أحد المحفزات الأساسية للانقباض.

وأشار الباحثون إلى أن فعالية حمض الفيروليك في توسيع الأوعية الدموية فاقت تأثير مادة “الديلتيازيم”، التي تُستخدم حاليًا على نطاق واسع لهذا الغرض.

ونقل موقع “سايتيك ديلي” عن الدكتور كينتو يوشيوكا، رئيس فريق الدراسة، قوله إن “حمض الفيروليك، باعتباره مركبًا نباتيًا آمنًا، يمثل مكونًا غذائيًا صحيًا وقد يشكل أساسًا لتطوير أدوية مستقبلية لعلاج أمراض القلب”.