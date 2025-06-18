“هيرمز 900”.. التلفزيون الإيراني يبث مشاهد إسقاط مسيّرة إسرائيلية تحمل صواريخ متطورة (فيديو)

بثّ التلفزيون الرسمي الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، مشاهد لطائرة إسرائيلية مسيّرة من طراز “هيرمز 900″، قال إن الدفاعات الجوية الإيرانية تمكنت من إسقاطها شرق محافظة أصفهان، بينما كانت تحمل 8 صواريخ متطورة.

وأكدت المصادر الإيرانية أن هذه الطائرة تعد من أحدث الطرازات في الأسطول الجوي الإسرائيلي، وتستخدم عادة في مهام التجسس والهجمات الدقيقة.

وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو داخل الأراضي الإيرانية، مؤكدا “عدم وجود أي خطر من تسرب معلومات سرية”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات ستواصل شن الهجمات على الأهداف الإيرانية رغم سقوط إحدى طائراتها المسيرة التي أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية.

ويأتي هذا التطور في سياق الحرب الإسرائيلية المتواصل على إيران، والتي بدأت فجر الجمعة الماضية، بدعم من الولايات المتحدة، حيث استهدفت الهجمات منشآت نووية وقواعد صواريخ ومراكز عسكرية، وأسفرت حتى الآن عن مقتل 224 شخصًا وإصابة 1277 آخرين، بينهم عدد من كبار القادة والعلماء النوويين.

وفي المقابل، تواصل إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية داخل الأراضي المحتلة، ما أدى إلى مقتل نحو 24 شخصًا وإصابة المئات، وفق ما أفادت به مصادر رسمية في طهران.