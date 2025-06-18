يهود إيرانيون لنتنياهو: استعد لعواقب هذا الهجوم الوحشي قريبا جدا (شاهد)

أدان يهود إيرانيون اعتداءات الجيش الإسرائيلي المتواصلة على المدن الإيرانية منذ يوم الجمعة الماضي، والتي تسببت في مقتل أكثر من 200 شخص من بينهم نحو 45 امرأة وطفلا.

وقال أحد اليهود الإيرانيين بنبرة غاضبة “يدين جميع اليهود في إيران هذا الهجوم الوحشي”، ووجه رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “استعد لمواجهة عواقب هذا الهجوم الوحشي قريبًا جدًا”.

وعبّرت إيرانية يهودية عن حزنها لكثرة الضحايا المدنيين في بلادها، بقولها “حتى أمس كنت مجرد امرأة عادية، لكنني من الآن فصاعدًا أم حزينة، أرثي الأطفال الأبرياء الذين لقوا حتفهم في هذه الجريمة”.

واتهم يهودي ثالث نتنياهو بالسعي لتدمير المنطقة من أجل مصالحه الشخصية، وقال “أظهر نتنياهو أنه لا يفرق بين النساء والرجال والأطفال، إنه يهتم فقط بمصالحه الخاصة، ولا يهدف سوى لإراقة الدماء في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

ومنذ فجر يوم الجمعة، بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران أطلقت عليه “الأسد الصاعد” قصفت من خلاله منشآت نووية وقواعد عسكرية ومبان مدنية، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء في البرنامج النووي الإيراني.