لحظة قصف مفاعل “آراك” الإيراني.. شاهد ما نشره الجيش الإسرائيلي (فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، صورا قال إنها لقصف مفاعل آراك النووي غير النشط في إيران، بعد أن أعلن استهدافه بهجوم جوّي في وقت سابق اليوم.

وأكد في بيان أن قواته هاجمت المفاعل النووي في “آراك”، جنوب غرب العاصمة الإيرانية طهران، بما يشمل المبنى الذي يضم المفاعل، وهو عنصر أساسي في إنتاج البلوتونيوم، بحسب ما أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن “هناك 40 طائرة مقاتلة هاجمت عشرات الأهداف العسكرية ليلا، بأكثر من 100 قطعة ذخيرة”.

وأضاف بيان الجيش أن الضربة طالت “هيكل ختم قلب المفاعل وهو عنصر أساسي في إنتاج البلوتونيوم” يحيط بقلب المفاعل النووي ويعمل على إغلاقه بشكل محكم ويحافظ على سلامته.

They're big and small, round and straight, they create and destroy—what are particle accelerators exactly? #NuclearExplained has the answers.

وقال البيان إن الهدف من الهجوم على المفاعل “منع إعادة تشغيل المفاعل واستخدامه في تطوير الأسلحة النووية”.

وبدأ العمل في مفاعل أراك البحثي للمياه الثقيلة على أطراف قرية خنداب عام 2000 قبل أن يتم توقيفه بموجب بنود الاتفاقية بين طهران والقوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي التي أبرمت عام 2015.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن صباح اليوم، أنه هاجم مفاعل “آراك” الذي يعمل بالماء الثقيل، وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني، الهجوم الذي استهدف المنشأة النووية “غير النشطة”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان آخر “هاجمنا الليلة الماضية موقعا يستخدم لتطوير أسلحة نووية في منطقة نطنز بإيران“. وتعد منشأة نطنز أكبر مواقع تخصيب اليورانيوم في إيران.

IAEA has information the Khondab (former Arak) heavy water research reactor, under construction, was hit. It was not operational and contained no nuclear material, so no radiological effects.

At present, IAEA has no information indicating the Khondab heavy water plant was hit.

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 19, 2025