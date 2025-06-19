“كشري أبو طارق عامل قلق” في إسرائيل.. إعلان مصري يشعل المنصات

أثار مطعم “أبو طارق” الشهير في القاهرة، عاصفة جدل، بعد نشره إعلانًا بدا ترويجيًّا لمنتج جديد على شكل “صاروخ”، قبل أن يسارع إلى حذفه إثر موجة انتقادات حادة من ناشطين وصحفيين إسرائيليين، وذلك تزامنًا مع التوترات العسكرية المتصاعدة بين تل أبيب وطهران.

“قريبا في الأسواق”

وكان الحساب الرسمي للمطعم قد نشر صورة لـ”طبق كشري” مُعد على هيئة صاروخ، مع تعليق “قريبًا في الأسواق”، في إشارة إلى ما بدا أنه منتج جديد سيُضاف إلى قائمة أطباقه الشهيرة.

الإعلان، الذي حمل طابع السخرية، لم يمر مرور الكرام، إذ انتشر بشكل واسع وأثار موجة من التعليقات المتباينة.

נראה שמסעדת הכושרי האהובה של אבו טארק בקהיר נכנסת לעובי הקורה של המלחמה בין ישראל לאיראן אחרי שהציגה בחשבון הפייסבוק שלה מנה חדשה בצורת טיל עם הספוילר "בקרוב" pic.twitter.com/F6qFW1ruDG — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) June 18, 2025

“أبو طارق عامل قلق”

وعلّق الصحفي الإسرائيلي روعي كايس قائلًا “يبدو أن مطعم الكشري الشهير (أبو طارق) دخل على خط الصراع الإيراني الإسرائيلي، بعد نشره صورة لطبق على شكل صاروخ مع عبارة: قريبًا”.

ورأى بعض النشطاء الإسرائيليين في الإعلان “دليلًا على الكراهية اتجاه إسرائيل”، وفق تعبيرهم، في حين سخر ناشط مصري قائلًا “كشري أبو طارق عامل قلق، شوية عدس ومكرونة عاملين لهم كل الضجة دي”.

وجاء تعليق آخر لافت “الملفت مش الصورة ولا ردود الأفعال عليها، الغريب أن إدارة المطعم مسحت المنشور بسرعة وقدمت اعتذارًا وكأنهم ارتكبوا جريمة، وقالوا إنه خطأ غير مقصود”.

وأوضح نشطاء أن كلمة “صاروخ” تُستخدم شعبيًّا في مصر للإشارة إلى الوجبات الكبيرة أو القوية المذاق، وأنه تعبير دارج لا يحمل أي دلالة سياسية.