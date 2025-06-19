إسرائيل تعلن استهداف مفاعل “آراك” للماء الثقيل وموقعا في نطنز

أكد التلفزيون الرسمي الإيراني، صباح اليوم الخميس، أن إسرائيل هاجمت مفاعل “آراك” الذي يعمل بالماء الثقيل، وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إنه هاجم مفاعلا نوويا غير نشط في منطقة آراك بإيران.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان آخر “هاجمنا الليلة الماضية موقعا يستخدم لتطوير أسلحة نووية في منطقة نطنز بإيران“. يُشار إلى أن منشأة نطنز تعد أكبر مواقع تخصيب اليورانيوم في إيران.

“لا يوجد خطر إشعاعي”

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، في تقرير أنه “لا يوجد أي خطر إشعاعي على الإطلاق”، وأن المنشأة قد تم إخلاؤها بالفعل قبل الهجوم.

وكانت إسرائيل قد حذرت في وقت مبكر من صباح اليوم بأنها ستستهدف المنشأة، ودعت إلى إخلاء المنطقة، وحذر الجيش “المدنيين من البقاء في محيط مفاعل آراك” للماء الثقيل الواقع في وسط إيران.

وجاء التحذير في منشور عبر منصة إكس، تضمن صورة أقمار اصطناعية للمفاعل محاطة بدائرة حمراء، على غرار التحذيرات التي سبقت ضربات جوية سابقة.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن قصف المفاعل البحثي والمجمع النووي للماء الثقيل في خنداب لم يسفر عن سقوط ضحايا.

“تبريد المفاعلات النووية”

ويقع مفاعل آراك للماء الثقيل على بعد 250 كيلومترا جنوب غرب طهران.

ويستخدم الماء الثقيل في تبريد المفاعلات النووية، ولدى المفاعل منتج آخر ثانوي هو مادة البلوتونيوم، التي يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة النووية، مما يمنح إيران مسارا آخر نحو إنتاج قنبلة نووية، إلى جانب تخصيب اليورانيوم.

وكانت إيران قد وافقت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية على إعادة تصميم المفاعل لتقليل المخاوف المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية.

وفي عام 2019، بدأت إيران تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل آراك، وهو ما لم يعتبر حينها انتهاكا للاتفاق النووي.