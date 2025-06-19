إيران تطلق 100 طائرة مسيرة ضمن الموجة 15 من “الوعد الصادق 3”

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، انطلاق “الموجة 15” من عملية “الوعد الصادق 3″، التي تستهدف مواقع عسكرية وصناعية في مدينتي حيفا وتل أبيب، ضمن هجمات مركبة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال الحرس الثوري في بيان رسمي “بدأنا جولة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف عسكرية ومراكز مرتبطة بالصناعة الحربية في مدينتي حيفا وتل أبيب”.

وأضاف البيان أن أكثر من 100 طائرة مسيّرة هجومية وانتحارية أُطلقت، لاستهداف منظومات الدفاع الجوي والمراكز العسكرية الإسرائيلية، مع تأكيد أن العمليات الجوية لا تزال مستمرة.

كما أشار إلى أن خطة العمليات تقوم على تصعيد تدريجي من الضربات، مع التركيز على هجمات صاروخية مركزة تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية والصناعية الإسرائيلية.