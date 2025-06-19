الحرس الثوري يكشف طبيعة المواقع التي استهدفها الهجوم المزدوج على إسرائيل

نقلت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن الحرس الثوري الإيراني إعلانه تنفيذ ضربة دقيقة استهدفت مركز القيادة والمعلومات التابع للجيش الإسرائيلي، وذلك ضمن المرحلة الرابعة عشرة من عملية “الوعد الصادق 3″.

وأكد الحرس الثوري أن العملية نُفذت بشكل مركب باستخدام مسيّرات انتحارية وصواريخ استراتيجية بعيدة المدى.

وأضاف “القدرات الاستخبارية ودقة صواريخ قواتنا المسلحة أصبحت الآن أمام أنظار العالم”، في إشارة إلى فاعلية الهجوم.

“سماء الاحتلال مكشوفة تماما”

وأضاف البيان أن “جميع مناطق فلسطين المحتلة تحوّلت إلى معسكرات عسكرية يعيش فيها الجنود والمدنيون حالة من اليأس والهلع”، مشددا على أن “سماء الأراضي المحتلة مكشوفة تماما، ولن يكون هناك أي مكان آمن”.

كما أشار الحرس الثوري إلى أن “الكيان الصهيوني لم يعد قادرا على تحمّل الضربات الاقتصادية”، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والنفسية التي يتعرض لها.

ومنذ 13 يونيو/حزيران تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجمات على إيران، تشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وتردّ طهران على ذلك بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.