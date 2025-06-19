“رؤوس حربية مضادة للتحصينات”.. إيران تكشف نتائج المرحلة السادسة من هجوم الطائرات المسيّرة على إسرائيل

ذكرت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق العشرات من الطائرات المسيّرة القتالية التابعة للجيش الإيراني على أهداف إسرائيلية في إطار المرحلة السادسة من الهجوم.

وذكرت الوكالة أن “الطائرات المسيّرة، المُجهزة برؤوس حربية مضادة للتحصينات، أطلقت نحو الأراضي المحتلة، حيث أصابت أهدافها بدقة وألحقت بها أضرارا جسيمة”.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن الحرس الثوري الإيراني أعلن في بيان عن بداية الموجة الصاروخية الثانية عشرة من عملية “الوعد الصادق 3″ بإطلاق صواريخ “سجيل” ثقيلة وطويلة المدى وذات مرحلتين.

وجاء في البيان أن “القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدعم من الشعب الإيراني البطل، حطمت نظام الدفاع الجوي للجيش الصهيوني خلال العمليات العديدة السابقة. والآن فتحت سماء الأرض المحتلة أحضانها للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية”.