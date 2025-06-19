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رويترز: وزراء أوروبيون يعقدون محادثات نووية مع إيران بتنسيق مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ونظيره الفرنسي جان نويل بارو سيشاركان في المحادثات مع إيران
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول (يمين) ونظيره الفرنسي جان نويل بارو سيشاركان في المحادثات مع إيران (رويترز)
19/6/2025

نقلت وكالة رويترز اليوم الاربعاء عن مصدر دبلوماسي ألماني قوله إن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يعتزمون إجراء محادثات نووية مع نظيرهم الإيراني يوم الجمعة في مدينة جنيف في سويسرا.

وأضاف المصدر أن الوزراء سيلتقون أولا بمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القنصلية الألمانية بجنيف قبل عقد اجتماع مشترك مع وزير الخارجية الإيراني.

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وأفاد المصدر الألماني بأن المباحثات تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وتهدف إلى إقناع الجانب الإيراني بتقديم ضمانات قاطعة بأنه سيستخدم برنامجه النووي للأغراض المدنية فقط.

وأشار المصدر إلى أن المحادثات سيتبعها إجراء حوار على مستوى الخبراء.

ترامب لم يحدد موقفه

وفي سياق متصل رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الإفصاح عما إذا كان قد اتخذ أي  قرار بشأن الانضمام إلى الحملة الإسرائيلية على إيران.

وقال ترامب الاربعاء للصحفيين في البيت الأبيض “قد أفعل ذلك. وقد لا أفعل. أعني، لا أحد يعلم ما سأفعله”.

ترامب قال إنه لم يحسم موقفه من المشاركة في عمل عسكري ضد إيران
ترامب قال إنه لم يحسم موقفه من المشاركة في عمل عسكري ضد إيران (رويترز)

وقال إن الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن وعرضوا الاجتماع في البيت الأبيض لكن “تأخر جدا وقت الحديث”، مضيفا “استسلام غير مشروط (من إيران)، لقد سئمت هذا الأمر”.

وعندما سئل عن رده على رفض المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي طلبه بالاستسلام، قال ترامب “أقول، حظا سعيدا”.

وفي خطاب مسجل بثه التلفزيون الإيراني لخامنئي، وهو أول ظهور له منذ يوم الجمعة، قال المرشد الإيراني إن الأمريكيين “يجب أن يعلموا أن أي تدخل عسكري أمريكي سيكون بلا شك مصحوبا بأضرار لا يمكن إصلاحها”.

وأضاف “العقلاء الذين يعرفون إيران وشعبها وتاريخها لا يتحدثون البتة بلغة التهديد إلى هذا الشعب لأن الشعب الإيراني لن يستسلم”.

المصدر: رويترز

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