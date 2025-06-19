رويترز: وزراء أوروبيون يعقدون محادثات نووية مع إيران بتنسيق مع الولايات المتحدة

نقلت وكالة رويترز اليوم الاربعاء عن مصدر دبلوماسي ألماني قوله إن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يعتزمون إجراء محادثات نووية مع نظيرهم الإيراني يوم الجمعة في مدينة جنيف في سويسرا.

وأضاف المصدر أن الوزراء سيلتقون أولا بمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القنصلية الألمانية بجنيف قبل عقد اجتماع مشترك مع وزير الخارجية الإيراني.

وأفاد المصدر الألماني بأن المباحثات تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وتهدف إلى إقناع الجانب الإيراني بتقديم ضمانات قاطعة بأنه سيستخدم برنامجه النووي للأغراض المدنية فقط.

وأشار المصدر إلى أن المحادثات سيتبعها إجراء حوار على مستوى الخبراء.

ترامب لم يحدد موقفه

وفي سياق متصل رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الإفصاح عما إذا كان قد اتخذ أي قرار بشأن الانضمام إلى الحملة الإسرائيلية على إيران.

وقال ترامب الاربعاء للصحفيين في البيت الأبيض “قد أفعل ذلك. وقد لا أفعل. أعني، لا أحد يعلم ما سأفعله”.

وقال إن الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن وعرضوا الاجتماع في البيت الأبيض لكن “تأخر جدا وقت الحديث”، مضيفا “استسلام غير مشروط (من إيران)، لقد سئمت هذا الأمر”.

وعندما سئل عن رده على رفض المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي طلبه بالاستسلام، قال ترامب “أقول، حظا سعيدا”.

وفي خطاب مسجل بثه التلفزيون الإيراني لخامنئي، وهو أول ظهور له منذ يوم الجمعة، قال المرشد الإيراني إن الأمريكيين “يجب أن يعلموا أن أي تدخل عسكري أمريكي سيكون بلا شك مصحوبا بأضرار لا يمكن إصلاحها”.

وأضاف “العقلاء الذين يعرفون إيران وشعبها وتاريخها لا يتحدثون البتة بلغة التهديد إلى هذا الشعب لأن الشعب الإيراني لن يستسلم”.