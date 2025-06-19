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“ضوء أخضر” لتوسيع الهجمات.. قرار إسرائيلي بضرب أهداف حيوية ومواقع حكومية في قلب طهران

إسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي
يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي (رويترز)
19/6/2025-|آخر تحديث: 01:49 PM (توقيت مكة)

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي برفع وتيرة الهجمات على الأهداف الاستراتيجية داخل إيران، بما في ذلك المواقع الحكومية في العاصمة طهران.

وقال كاتس في منشور، عبر منصة إكس، إن الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر للجيش لتوسيع نطاق العمليات الهجومية، مؤكدا أن استهداف المرافق الحيوية الإيرانية يأتي ردا على الضربات الإيرانية.

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وأضاف “القيادة الإيرانية، وعلى رأسها الدكتاتور الجبان خامنئي، تختبئ في الملاجئ المحصنة بينما تطلق نيرانها باتجاه المستشفيات والمباني السكنية داخل إسرائيل. هذه جرائم حرب من أخطر الأنواع”.

وصباح اليوم الخميس، أطلقت إيران موجة صاروخية جديدة اتجاه إسرائيل، إضافة إلى المسيّرات، في هجوم مزدوج استهدف تل أبيب وبئر السبع بشكل مباشر، وتسبب في انفجارات ضخمة وانهيارات، وإطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة.

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرا مشددا على تصوير المواقع التي تستهدفها الصواريخ.

المصدر: الجزيرة مباشر

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