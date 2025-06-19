“ضوء أخضر” لتوسيع الهجمات.. قرار إسرائيلي بضرب أهداف حيوية ومواقع حكومية في قلب طهران

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي برفع وتيرة الهجمات على الأهداف الاستراتيجية داخل إيران، بما في ذلك المواقع الحكومية في العاصمة طهران.

وقال كاتس في منشور، عبر منصة إكس، إن الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر للجيش لتوسيع نطاق العمليات الهجومية، مؤكدا أن استهداف المرافق الحيوية الإيرانية يأتي ردا على الضربات الإيرانية.

وأضاف “القيادة الإيرانية، وعلى رأسها الدكتاتور الجبان خامنئي، تختبئ في الملاجئ المحصنة بينما تطلق نيرانها باتجاه المستشفيات والمباني السكنية داخل إسرائيل. هذه جرائم حرب من أخطر الأنواع”.

הדיקטטור האיראני הפחדן יושב במעמקי הבונקר הממוגן ויורה ירי מכוון לעבר בתי חולים ובנייני מגורים בישראל. אלה הם פשעי מלחמה מהסוג החמור ביותר – וחמינאי יתן את הדין על פשעיו. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להגביר את עוצמת התקיפות נגד יעדים אסטרטגיים באיראן ונגד יעדים שלטוניים בטהרן… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 19, 2025

وصباح اليوم الخميس، أطلقت إيران موجة صاروخية جديدة اتجاه إسرائيل، إضافة إلى المسيّرات، في هجوم مزدوج استهدف تل أبيب وبئر السبع بشكل مباشر، وتسبب في انفجارات ضخمة وانهيارات، وإطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة.

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرا مشددا على تصوير المواقع التي تستهدفها الصواريخ.