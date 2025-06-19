لاريجاني: تصريحات ترامب بخصوص إيران غريبة وساذجة

أكد علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، أن الحديث عن استسلام إيران في ظل التصعيد العسكري الحالي هو “خطأ كبير”، مشددا على أن المقاومة الإيرانية “كفيلة بإنهاء الحرب عاجلا”، وتحقيق النصر.

وقال لاريجاني في تصريحات صحفية، إن إيران هي الطرف الذي سينتصر في هذه الحرب، موضحا أن من حق الشعب الإيراني الدفاع عن كرامته، وهو ما يجري بالفعل على مختلف الجبهات.

وأضاف أن الشعب الإيراني موحد بالكامل مع القوات المسلحة، ما أدى إلى “تغيير جوهري في المعادلة”، مؤكدا أن حسابات خصوم طهران كانت خاطئة منذ البداية.

وهاجم لاريجاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا “ترامب كان يتصور أن الداخل الإيراني سيتفكك ويجبر النظام على الاستسلام، ولكن ما حدث كان عكس ذلك تماما”، مضيفا أن “تصريحاته الأخيرة بشأن إيران كانت غريبة وساذجة”.

وشدد لاريجاني على أن لا أحد يرغب في إطالة أمد الحرب، مشيرا إلى أن الصمود الحالي للشعب الإيراني سيُسرّع في إنهاء الحرب وإنهاء طموحات الخصوم، قائلا: “إذا صمدنا اليوم، فسوف تنتهي الحرب بسرعة”.

وفي تعليقه على الموقف الإسرائيلي، أشار مستشار المرشد إلى أنه “إذا شعر الكيان الإسرائيلي بالضعف، فسوف يسعى إلى طلب التفاوض”، معتبرا أن الحرب “ليست في صالح أحد، ولكن يجب أن نُؤدب الطرف الآخر ونصمد”.

وفي ختام تصريحاته، وصف لاريجاني مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بـ”الشخص الفاشل”، في إشارة إلى مواقف الوكالة الأخيرة تجاه البرنامج النووي الإيراني، التي ترى طهران أنها “غير مهنية ومنحازة”.