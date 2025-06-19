نتنياهو: أخرجنا “نطنز” عن الخدمة.. وهذا موقفي من استهداف خامنئي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن العملية العسكرية ألحقَت “ضررا بالغا بالبرنامج النووي الإيراني”، مشيرًا إلى أنه “تم إخراج منشأة نطنز النووية عن الخدمة”، متعهدا بألا يكون هناك “أي تهديد نووي أو من الصواريخ الباليستية في نهاية هذه العملية”.

ومفاعل نطنز النووي هو المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران، ويقع في محافظة أصفهان على بُعد نحو 220 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران.

وأوضح نتنياهو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة “تساعد إسرائيل في الدفاع عن الأجواء والمدن”، مضيفًا أن “قرار الانضمام إلى أي عملية هجومية يعود للرئيس الأمريكي دونالد ترامب“. وشدد على أن إسرائيل “ستفعل كل ما في وسعها باستخدام قدراتها الذاتية”.

وأشار إلى وجود “التزام مشترك” بينه وبين ترامب بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، قائلا “نحن ملتزمان بهذا الهدف ولن نتراجع عنه”.

إسقاط النظام الإيراني

ورأى نتنياهو أن إسقاط النظام الإيراني قد يكون نتيجة للعملية العسكرية التي يقوم بها، لكنه “قرار يعود إلى الشعب الإيراني”، على حد وصفه.

وأضاف أن هذا التطور “سينهي دعم طهران لـ(حركة المقاومة الإسلامية) حماس وسيسهم في استعادة المختطفين”.

وختم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على أن “تحرير إيران منوط بشعبها”، واصفا اللحظة الحالية بأنها “تاريخية ومصيرية” أمام الإيرانيين، حسب ما قال.

وعما إذا كانت إسرائيل تستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي، قال نتنياهو “يجب أن نختار كلماتنا، أما أفعالنا فيجب أن تكون دقيقة”.