وزير الدفاع الإسرائيلي: هدفنا لن يتحقق ما دام خامنئي على قيد الحياة (فيديو)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الهدف الاستراتيجي لتل أبيب هو “تدمير البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين”، مؤكدا أن “تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتم ما دام خامنئي على قيد الحياة”.

ووصف كاتس المرشد الإيراني علي خامنئي بـ”الدكتاتور الذي تعهد علنا بتدمير إسرائيل”، مشيرا إلى أن “خامنئي هو من أعطى الأوامر بإطلاق الصواريخ على المستشفيات”، معتبرا أن هذه الهجمات تأتي ضمن ما وصفه بـ”الهدف الإيراني المعلن لتدمير إسرائيل“.

“لا ينبغي أن يظل على قيد الحياة”.. وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد باغتـ ـيـال خامنئي #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/8ZGmn2j81a — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 19, 2025

“مفاوضات بلُغة الصواريخ”

وأكد كاتس للصحفيين، ظهر اليوم الخميس، أن “المفاوضات بين إسرائيل وإيران تُدار فقط بلغة الصواريخ”، مشددا على أنه “لا توجد أي مفاوضات سياسية مع هذا النظام الطاغي”، على حد وصفه.

كما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي “جاهز دفاعا وهجوما”، موجها الشكر إلى الولايات المتحدة على ما قال إنه “دعم مباشر وفعّال أسهم في الدفاع عن إسرائيل”.

وختم وزير الدفاع تصريحه بالتأكيد على أن إسرائيل “ستتجاوز هذه المرحلة العصيبة وستخرج منها منتصرة”.