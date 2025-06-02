أغناهم ليس مشهورا.. أكثر 5 لاعبي كرة قدم ثراء في العالم

بعد أن تحولت كرة القدم إلى صناعة ضخمة يتم الاستثمار في أنديتها بمليارات الدولارات، وتحظى باهتمام صناديق الاستثمار وكبار رجال الأعمال في العالم، كان من الطبيعي أن يحقق نجوم اللعبة أرباحا هائلة وأن يدخل الكثير منهم نادي أصحاب الملايين.

ولا يزال نجما كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، في موقع متميز في قائمة أغنى اللاعبين، رغم أن مسيرتهما في الملاعب تقترب من نهايتها، ولا يتقدم عليها في ترتيب الثروة غير لاعب أقل شهرة، وهو فايق بلقية، لكنه ينتمي إلى عائلة ملكية واسعة الثراء.

وهذه معلومات عن أغنى 5 لاعبي كرة قدم في العالم:

فايق بلقية

فايق بلقية، الذي يلعب لفريق تاشبوري في تايلاند، هو ابن شقيق حسن بلقية سلطان بورناي، أحد أغنى الملوك في العالم وأطولهم حكما.

بلقية هو أغنى لاعب كرة قدم في العالم، حيث تقدر ثورته بنحو 20 مليار دولار، هذا على الرغم من أن راتبه من نادي تاشبوري يبلغ 2900 دولار شهريا، لكن ثروته الحقيقية تأتي من مجموعة أصول العائلة المالكة، التي تشمل العقارات والطاقة والخدمات المالية في عدة دول.

ولعب بلقية في عدة أندية شهيرة منها ليستر سيتي وتشيلسي في إنجلترا، وماريتمو في البرتغال، مدفوعا بولعه بكرة القدم وحبه لها، لكنه لم يحقق بطولات مع هذه الأندية.

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو هو ثاني أغنى لاعب في العالم، وأكثر لاعبي كرة القدم الأوروبيين ثراء عبر التاريخ، حيث تبلغ قيمة ثروته الصافية 850 مليون دولار.

وطبقا لما نشره موقع فوربس عن أغنى لاعبي كرة القدم، فإن إيرادات رونالدو العام الماضي بلغت 275 مليون دولار، مع ملاحظة أن الجزء الأكبر منها نتيجة الأنشطة التجارية الواسعة التي يقوم بها النجم البرتغالي الذي يبلغ من العمر حاليا 40 عاما.

وعلاوة على دخله من اللعب لنادي النصر السعودي، يمتلك رونالدو إمبراطورية تجارية بشراكة بقيمة مليار دولار مع شركة نايكي الأمريكية الشهيرة، علاوة على سلسلة فنادق ومطاعم تحمل علامته التجارية “سي آر-7”.

ليونيل ميسي

بلغت ثروة الأسطورة ليونيل ميسي الصافية 650 مليون دولار، مما يجعله ثالث أغنى لاعب كرة قدم في العالم.

ويحصل ميسي حاليا على راتب سنوي بمبلغ 130 مليون دولار من نادي إنتر ميامي الأمريكي، وكان عند لعبه لنادي برشلونة يحصل على نحو 92 مليون دولار سنويا.

وحسب أرقام موقع فوربس فإن أغلب دخل ميسي في العام الماضي كان من الأنشطة التجارية، علاوة على راتبه الضخم من ناديه الأمريكي.

ووقع ميسي اتفاقا مع قناة “آبل تي في” للحصول على حصة من اشتراكات البث المباشر، كما سبق أن وقع اتفاقا تجاريا مع شركة أديداس الألمانية الشهيرة في عدة مشاريع.

ديفيد بيكهام

يحتل الإنجليزي ديفيد بيكهام المركز الرابع بين أغنى لاعبي كرة القدم في العالم، بثروة صافية قدرها 450 مليون دولار.

بحلول وقت اعتزاله في عام 2013، كان بيكهام من بين اللاعبين الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم بفضل مسيرته مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ولوس أنجلوس جالاكسي وباريس سان جيرمان، التي جلبت له حوالي 800 مليون دولار.

بعد اعتزال كرة القدم دخل بيكهام بنجاح قطاع الأعمال، وبنى علاقات مع علامات تجارية مثل أديداس وساعات تيودور من خلال شركته “دي بي فينتشرز”، وحقق نجاحا تجاريا كبيرا.

نيمار

منذ انتقاله التاريخي من نادي برشلونة إلى نادي باريس سان جيرمان، ظل البرازيلي نيمار من بين الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم.

وربح نيمار حوالي 156 مليون دولار خلال عامين قضاهما في الدوري السعودي، ليُضيف ذلك إلى ثروته الصافية البالغة 250 مليون دولار، مُحتلًّا بذلك المركز الخامس بين أغنى لاعبي كرة القدم عالميًّا.

وطوال فترة وجوده في فرنسا، لم يتجاوز راتب نيمار في باريس سان جيرمان في أوروبا سوى راتب زميله في الفريق كيليان مبابي.

وحقق نيمار دخلا كبيرا من صفقات الدعاية مع علامات تجارية مثل بوما وريد بول وبوكر ستارز.