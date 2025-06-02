أكسيوس تكشف تفاصيل عرض سري قدمته واشنطن لطهران

كشف موقع أكسيوس الأمريكية أن العرض الذي قدّمته الولايات المتحدة لإيران السبت الماضي، يتضمن السماح لطهران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها بمستويات منخفضة، ولمدة زمنية يُتفق عليها لاحقًا، وهو ما يتناقض مع التصريحات العلنية التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون بارزون.

ما أهمية هذا التطور؟

رغم تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، في مناسبات سابقة، على أن واشنطن لن تسمح لإيران بأي شكل من أشكال التخصيب، وستطالب بتفكيك كامل لمنشآتها النووية، فإن العرض السري يعكس مرونة غير مسبوقة في كلا المطلبين، ويكشف عن تحول في موقف الإدارة الأمريكية.

إيران من جهتها، كانت قد شددت مرارًا على أنها لن توقّع على أي اتفاق يمنع تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، وهو شرط تمسّكت به كخط أحمر غير قابل للتفاوض.

تفاصيل العرض الأمريكي

بحسب مصدرَين مطلعَين تحدثا لـ”أكسيوس”، فإن العرض الأمريكي يشمل مجموعة من النقاط الرئيسية، أبرزها:

السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بتركيز لا يتجاوز 3% بعد توقيع الاتفاق، ولمدة زمنية تُحدد لاحقًا خلال المفاوضات.

تجميد منشآت التخصيب تحت الأرض مؤقتًا وجعلها “غير عاملة” خلال هذه الفترة.

حظر بناء أي منشآت تخصيب جديدة، وتفكيك البنية التحتية الحيوية لمعالجة وتحويل اليورانيوم.

وقف جميع أنشطة البحث والتطوير لأجهزة الطرد المركزي.

قصر التخصيب فوق الأرض على الاحتياجات المدنية لتشغيل المفاعلات النووية، وفقًا لتوجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إنشاء نظام صارم للرقابة والتفتيش، يتضمن التصديق الفوري على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تخفيف العقوبات لن يتم إلا بعد أن تُثبت إيران “التزامًا حقيقيًا” بشروط الاتفاق، وفق تقييم أمريكي ودولي مشترك.

ردود الأفعال

ورغم أن البيت الأبيض لم ينفِ تفاصيل هذا العرض، فإن المتحدثة باسمه، كارولين ليفيت، اكتفت بالقول “الرئيس ترامب أوضح أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا. لقد قدّم المبعوث ويتكوف عرضًا مفصلًا ومقبولًا للنظام الإيراني، ومن مصلحتهم قبوله. ولن نعلق على تفاصيل الاتفاق احترامًا لسير المفاوضات”.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الإثنين، إن العرض الأمريكي يفتقر حتى الآن إلى “الضمانات الكافية” بشأن كيفية رفع العقوبات وتوقيتها، مؤكدًا أن طهران ما زالت تدرس المقترح، وأن قبوله ليس محسومًا بعد.

قلق إسرائيلي

العرض الجديد أثار قلق الحكومة الإسرائيلية، لا سيما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان من أبرز الداعين لفرض قيود صارمة تشمل منع التخصيب كليًا، وتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

ووفقًا لـ” أكسيوس”، فإن نتنياهو حذر الرئيس ترامب من تقديم أي تنازلات قد تضعف موقف الغرب في مواجهة إيران، ملوحًا باستعداد بلاده للتحرك عسكريًا إذا انهارت المحادثات.

وتخشى الإدارة الأمريكية أن يُقدم نتنياهو على خطوات أحادية من دون التنسيق المسبق مع البيت الأبيض، ما قد يهدد المفاوضات الهشة.

ما التالي؟

من المتوقع أن تُعقد جولة سادسة من المحادثات النووية خلال الأيام المقبلة، في ظل أجواء من الحذر الشديد بين الأطراف، ومحاولة كل طرف اختبار حدود الآخر قبل توقيع أي اتفاق نهائي.