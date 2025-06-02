أوكرانيا تكشف عن إنجاز في ملف الأسرى.. وروسيا ترد على “خطف الأطفال” (فيديو)

قال وفد التفاوض الأوكراني الموجود في إسطنبول، الاثنين، إن الإنجاز الحقيقي في مفاوضات اليوم مع الجانب الروسي تمثل في الاتفاق على القضايا الإنسانية المرتبطة بعودة الأسرى، مؤكدا أن الحرب لا تزال مستمرة، وأن أوكرانيا تواصل استهداف الأهداف العسكرية “المشروعة” داخل روسيا.

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف أن كييف اقترحت عقد اجتماع بحلول نهاية يونيو/حزيران لإحراز تقدم في المفاوضات، مشددا على ضرورة التحضير للقاء على مستوى القادة لأن هناك ملفات لا يمكن مناقشتها في غيابهم.

كما أكد الوفد الأوكراني أن الأطفال والمدنيين لا يمكن أن يكونوا ضمن صفقة تبادل، ويجب على روسيا الإفراج عنهم دون تأخير.

وأضاف الوزير الأوكراني “طالبنا في المفاوضات بوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار على الأقل لثلاثين يوما، وكذلك إطلاق سراح جميع السجناء وإعادة الأطفال المختطفين، والبدء بالأسرى الذين يعانون إصابات بليغة”.

وأردف “إذا كانت روسيا جادة في المفاوضات فعليها الإفراج عن نصف الأطفال في القائمة التي سلمناها لإثبات حسن النية”، لافتا إلى تبادل وثائق السلام مع الجانب الروسي ومراجعة المقترح الروسي.

وأشار وفد التفاوض الأوكراني إلى أن روسيا ترفض وقف إطلاق النار غير المشروط، مؤكدا استعداد الرئيس زيلينيسكي للقاء الرئيس الروسي غدا إذا وافق فلاديمير بوتين على ذلك. وشدد الوفد على ضرورة تعزيز قدرات أوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا بالتزامن مع استمرار المفاوضات.

رد الوفد الروسي

من جانبه، قال رئيس الوفد الروسي إن هناك مبالغات في أرقام الأطفال الأوكرانيين، مشيرا إلى أن روسيا تتعامل مع الملف بجدية وأن لديها 339 طفلا فقط.

وأكد أنه “لا يوجد لدينا أطفال أوكرانيون مختطفون، وما يوجد لدينا أطفال جرى إنقاذهم خلال المعارك، ونسعى للم شملهم بأسرهم”، مضيفا أن الجانب الأوكراني يمارس دعاية فاضحة بحديثه عن 20 ألف طفل مختطف.

وأوضح رئيس الوفد الروسي أنه سيجري تبادل جميع المصابين بجروح خطرة والمرضى على قاعدة الجميع مقابل الجميع، وأن روسيا وأوكرانيا تبادلتا مذكرات تفاهم بشأن شروط التسوية السلمية.

كما أعلن أنه سيجري تسليم الجانب الأوكراني 6 آلاف جثة الأسبوع المقبل، وأن مذكرة روسيا تتضمن خطوات لتحقيق وقف إطلاق نار كامل، بالإضافة إلى اقتراح روسي محدد لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام.

أردوغان يقترح قمة بين الرؤساء

من جهته، اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا عقد قمة بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأمريكي دونالد ترامب “في إسطنبول أو أنقرة”.

وقال أردوغان بعد اجتماع ثانٍ بين وفدين روسي وأوكراني، الاثنين، في إسطنبول “غاية ما أرجوه هو أن أوفق إلى جمع بوتين وزيلينسكي في إسطنبول أو أنقرة، بل وأن يحضر ترامب إلى جانبهما، إن قبلوا، وسأنضم إليهم لجعل إسطنبول مركزا للسلام”.