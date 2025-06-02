الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تستهدف قوات الاحتلال في بيت لاهيا (فيديو)

بثت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال مدينة بيت لاهيا.

وقالت الكتائب في رسالة مصورة إنها “استهدفت بوحدة صاروخية قوات العدو الصهيوني شمال مدينة بيت لاهيا ردا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا”.

وأخيرا، تزايدت العمليات التي تعلن قوى المقاومة عن تنفيذها في قوات الاحتلال الإسرائيلي بمواقع مختلفة لتجمعات الجيش الإسرائيلي.

ودأبت قوى المقاومة على توثيق عملياتها ضد القوات الإسرائيلية وآلياتها في مختلف محاور القتال، لتظهر خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.