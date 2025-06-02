انفجار وحريق هائل.. تصادم مروع بين سيارة مواد بترولية وأخرى في الجيزة (فيديو)

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث وقع صباح اليوم الاثنين على طريق الواحات، إثر اصطدام عنيف بين شاحنة محملة بمواد بترولية وأخرى للنقل الثقيل، أدى إلى اندلاع حريق هائل التهم السيارتين بالكامل، وأسفر عن وفاة السائقين ومساعد أحدهما في الحال.

وقع الحادث عند الكيلو 110 بطريق الواحات اتجاه محافظة الجيزة، عندما اصطدمت سيارة تنقل مواد بترولية بسيارة أخرى كانت تسير ببطء على الطريق، وأسفر الاصطدام عن انفجار خزان الوقود واشتعال النيران بسرعة كبيرة، مما حال دون إنقاذ من كانوا داخل الشاحنتين.

وتوجهت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد نحو ساعة من اندلاعه، وسط حالة من التكدس المروري والتأهب الأمني على الطريق الصحراوي.

ونُقلت جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى أكتوبر المركزي، وهم سائق السيارة المحملة بالمواد البترولية ومساعده وسائق الشاحنة الأخرى، ولم تُسجَّل إصابات بين المارة أو سائقي السيارات الأخرى.

وبدأت النيابة العامة تحقيقا عاجلا في ملابسات الحادث، وقررت ندب لجنة فنية من الإدارة العامة للمرور لفحص السيارتين ومعاينة موقع التصادم، كما أمرت النيابة بانتداب مفتش الصحة لتحديد أسباب الوفاة بدقة وتوقيع الكشف الظاهري ثم التصريح بالدفن، وكذلك سحب عينات من بقايا المواد البترولية لفحصها بمعرفة المعمل الجنائي.

ولا تشير التحقيقات الأولية حتى الآن إلى وجود شبهة جنائية، إذ رجَّحت مصادر أمنية أن الحادث نجم عن السرعة الزائدة وعدم الانتباه، وفور ورود نتائج تقارير الفحص الفني والمعمل الجنائي ستتضح التفاصيل.