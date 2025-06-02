دعاه شاب إلى اعتناق الإسلام.. فكيف رد والد إيلون ماسك؟ (شاهد)

ظهر إيرول ماسك والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في مقطع مصور له داخل منزل شاب بمدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا، حيث قام الشاب بدعوته إلى اعتناق الإسلام وشرح له بشكل مبسط أركان الإيمان الستة.

الشاب أوضح أن الإسلام يقتضي الإيمان بإله واحد، وبالملائكة والوحي وأن الأنبياء جميعهم مرسلون من الله، كما تحدث عن يوم القيامة والقدر. وبيّن أن الإسلام هو الدين الكامل الذي لا يمكن قبول الإيمان ببعض أنبيائه دون جميعهم.

استمع والد الملياردير الأمريكي لكلام الشاب كاملا وفي نهاية حديثه، رد عليه قائلًا: “أنا لا أختلف مع كل هذه الأشياء”، معبّرًا بذلك عن تقبله لفكرة المبادئ الأساسية التي شرحها له عن الدين الإسلامي.