شاهد: اللحظات الأولى لهجوم كولورادو.. هتف من أجل فلسطين ثم ألقى عليهم عبوات حارقة

حصلت الجزيرة مباشر على لقطات توثق اللحظات الأولى للهجوم الذي استهدف مظاهرة مؤيدة لإسرائيل في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص بحروق متفاوتة، أحدهم في حالة حرجة، بحسب ما أعلنته الشرطة.

وظهر في اللقطات المهاجم وهو يصرخ “الحرية لفلسطين” قبل أن يُشعل عبوة حارقة ويقذفها باتجاه المتظاهرين، مما تسبب في اندلاع النيران وسط الحشد.

وأوضح مكتب التحقيقات الفدرالي أن المشتبه فيه يدعى محمد صبري سليمان (45 عاما)، ويقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وقد ألقي القبض عليه في مكان الحادث.

وتحقق الشرطة الفدرالية في الهجوم بوصفه “حادثا إرهابيا”، وأشار شهود إلى أن المهاجم استخدم قاذف لهب بدائي، وصرخ أثناء الاعتداء قائلا “الحرية لفلسطين“.

وفي أول تعليق إسرائيلي رسمي، قال وزير الخارجية الاحتلال جدعون ساعر، عبر حسابه بمنصة إكس “لقد صدمتني الهجمات الإرهابية المروعة التي استهدفت اليهود في بولدر، كولورادو. هذه هي معاداة السامية في أبشع صورها، التي تغذيها الافتراءات الدموية المنتشرة في وسائل الإعلام”.

وأشار إلى أنه تحدث مع السفير الإسرائيلي في واشنطن لمتابعة تداعيات الحادث، مضيفا “أدعو الله أن يشفي الجرحى في هذا الهجوم”.

Shocked by the terrible antisemitic terror attack targeting Jews in Boulder, Colorado. This is pure Antisemitism, fueled by the blood libels spread in the media. I spoke with our Ambassador in the US and our Consul General in LA. I pray for those who were wounded in the…

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، فقال عبر حسابه على إكس إنه “عمل آخر من أعمال العنف المعادي للسامية”.

وبحسب لابيد فإن الهجوم “نتيجة مباشرة للخطاب المتطرف الذي أجج نيران الكراهية ضد اليهود”.

من جهته، صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون قائلا “نصلي من أجل ضحايا الهجوم العنيف المعادي للسامية في كولورادو”.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو أن بلاده “موحدة في رفض الإرهاب، وليس له مكان في بلدنا العظيم”.

We're united in prayer for the victims of a targeted terror attack this afternoon in Boulder.

Terror has no place in our great country.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 1, 2025