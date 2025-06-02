“حدث أمني” في جباليا.. القسام تكشف تفاصيل وإعلام إسرائيلي يتحدث عن سقوط قتلى وجرحى (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن مروحيات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته أطلقت النيران والقنابل الدخانية بكثافة على منطقة جباليا شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع شن الطائرات الحربية غارات عنيفة على المنطقة.

يأتي ذلك مع تداول وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن “حدث أمني” يتضمن تعرُّض قوات الاحتلال لكمين محكم نفذته المقاومة الفلسطينية في جباليا.

وتحدثت هذه الوسائل عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، بينما لم يصدر حتى اللحظة أي إعلان رسمي من جيش الاحتلال.

وأشار مراسل الجزيرة إلى استمرار محاولات الاحتلال انتشال جنوده من موقع الكمين، في ظل إطلاق كثيف للنيران من المروحيات الحربية التي تقوم بمحاولات متواصلة للهبوط وإجلاء الجنود من المنطقة.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من مسافة صفر، وأنهم تمكنوا من إيقاع جنود العدو بين قتيل وجريح شرق مخيم جباليا شمالي القطاع، مؤكدة استمرار الاشتباكات حتى اللحظة.