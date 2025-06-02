الجزيرة مباشر تواكب تدريبات سيناريو الهجوم على السفينة “مادلين” خلال طريقها إلى غزة (فيديو)

تستمر قناة الجزيرة مباشر في مرافقة المتطوعين على متن سفينة “مادلين” التابعة لأسطول الحرية، حيث شهد الفريق تدريبات عملية على سيناريو الهجوم على السفينة خلال رحلتها من ميناء كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية نحو قطاع غزة، وذلك في إطار مبادرة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر عمر فياض -المرافق للرحلة من على متن السفينة- أن قائد الرحلة ماتيو شدَّد للمتطوعين على أهمية المحافظة على الهدوء والتصرف بسلمية في مواجهة أي طارئ، حتى في حال التعرض للاعتقال، مؤكدا أن الرسالة رمزية وليست سعيا وراء مجد شخصي، بل لإيصال صوت المحاصرين في غزة والمطالبة برفع الحصار.

وأظهرت كاميرا الجزيرة لحظات ارتداء المتطوعين سترات النجاة وتوزيع أنفسهم في القارب وفقا لحالاتهم الصحية، والتدرب على كيفية التصرف في حال الاعتداء عليهم أو محاولة السيطرة على السفينة، التزاما بإرشادات القائد التي شددت على تجنب أي تصرف متهور قد يهدد حياتهم.

“رسالة إنسانية عاجلة”

وأوضح ماركو غريمالدي، المسؤول في “تحالف الخضر واليسار” الداعم للرحلة، أن “مادلين ترفع راية الرأي العام وتحمل رسالة إنسانية عاجلة إلى العالم”. وأكدت النائبة الفرنسية الفلسطينية ريما حسن -المشاركة في الرحلة- أن الهدف من العملية هو “إدانة الحصار الإنساني والإبادة الجماعية المستمرة والإفلات من العقاب الممنوح لدولة إسرائيل، ورفع مستوى الوعي الدولي”.

وتحمل السفينة مساعدات إنسانية بينها عصائر الفاكهة والحليب والأرز والمعلبات وألواح البروتين، مقدَّمة من مئات المتضامنين في كاتانيا، بحسب الصحفي الإيطالي أندريا لينيي، وهو أحد المشاركين.

يُذكر أن أسطول الحرية أُسّس عام 2010 بوصفه حركة دولية سلمية للتضامن مع الفلسطينيين وكسر الحصار عن غزة. وجاء التحرك وسط تحذيرات أممية من بلوغ الوضع الإنساني في قطاع غزة أسوأ مستوياته منذ بدء الحرب قبل 19 شهرا.