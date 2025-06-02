80 طلقة وقتيل وحالات حرجة.. ماذا حدث في نورث كارولينا؟ (فيديو)

قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 11 آخرون بجروح، بينهم حالات حرجة، في حادث إطلاق نار جماعي وقع في مدينة هيكوري التابعة لولاية نورث كارولينا، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.

وأفاد مكتب قائد شرطة مقاطعة كاتاوبا أن إطلاق النار وقع أثناء حفل أقيم داخل منزل سكني في أحد أحياء المدينة، حيث تم إطلاق ما لا يقل عن 80 رصاصة من أسلحة مختلفة.

وأكدت الشرطة أن الحادث أسفر عن سقوط قتيل، وأن أحد المصابين نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، في حين وُصفت حالة عشرة مصابين آخرين بأنها خطيرة.

وأشار بيان رسمي صادر عن مكتب شرطة كاتاوبا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنه يشتبه في مشاركة أكثر من شخص في تنفيذ الهجوم، لكن لم يُعتقل أي شخص حتى اللحظة.

ويشارك في التحقيقات كل من مكتب التحقيقات في ولاية نورث كارولينا (SBI)، وشرطة مدينة هيكوري، إلى جانب مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، في محاولة لتحديد هوية مطلقي النار ودوافع الحادث.

ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن تفاصيل تتعلق بالضحايا أو خلفيات الحادث، كما لم يُعرف عدد المشتبه فيهم بالتحديد أو نوع الأسلحة المستخدمة في الهجوم.