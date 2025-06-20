تقرير: ارتفاع مخيف لهذا النوع من الإصابات بين الإسرائيليين الهاربين إلى الملاجئ

كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن زيادة ملحوظة في إصابات القدم لدى الإسرائيليين، وأرجعت ذلك نتيجة الاندفاع السريع نحو الملاجئ خلال الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران.

وقالت الصحيفة إن العشرات من الإسرائيليين توجهوا خلال الأسبوع الماضي لتلقي الرعاية الطبية، بعد شكواهم من آلام حادة في القدم، موضحة أن معظم الإصابات المُبلَّغ عنها هي حالات التواء.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الحالات ناجمة عادة عن حركة مفاجئة للقدم، وغالبا ما تحدث أثناء الاندفاع نحو الملاجئ أو المستشفيات أو مناطق الحماية.

الاندفاع إلى مكان آمن

وذكر تقرير الصحيفة أن الإجهاد الشديد أسهم في حدوث هذه الإصابات، كما أن الاندفاع إلى مكان آمن في حالة من الإجهاد الشديد يسهم في حدوث هذه الإصابات أيضا.

وقال التقرير “يكون الجسم تحت ضغط، وغالبا ما يتحرك الناس بسرعة دون الانتباه إلى ما يحيط بهم، مثل السلالم والعوائق والأسطح غير المستوية، مما يزيد من احتمال وقوع الحوادث.

ووصف بعض المصابين شعورهم بالتواء في مفصل القدم، في حين أبلغ آخرون عن شعور مفاجئ بـ”فرقعة” أو فقدان القدرة على دعم الساق أثناء الحركة.

ويحدث التواء مفصل القدم عندما تتمدد الأربطة التي تحيط به وتدعمه بشكل مفرط أو تتمزق جزئيا أو كليا، ويحدث ذلك عند تمدد الأربطة المحيطة بالمفصل أو تمزقها عندما يلتف القدم بزاوية حادة، كما في حالة التعثر أو الخطأ أثناء الجري.

ورغم أن التواء مفصل القدم لا يشكل خطرا على الحياة، فإنه غالبا ما يكون مؤلما، وقد يقيّد الحركة لمدة أسبوع تقريبا، وفي الحالات الشديدة قد يتطلب علاجا طبيا مكثفا.

وختمت الصحيفة تقريرها بدعوة الإسرائيليين للتوجه إلى مناطق الحماية، لكن بحذر وبطء.