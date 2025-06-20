الحرس الثوري الإيراني يبث مشاهد إطلاق الموجة 17 من الصواريخ على إسرائيل (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة بثها الحرس الثوري الإيراني لحظة إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ، اليوم الجمعة، على أهداف مختلفة في إسرائيل.

وأعلن المتحدث باسم عملية “الوعد الصادق 3” إطلاق الموجة 17 عبر “عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيَّرة باستخدام صواريخ بعيدة المدى وثقيلة للغاية”.

وطال القصف الإيراني، اليوم الجمعة، مناطق مختلفة في إسرائيل من شمالها إلى جنوبها، منها مدينة بئر السبع جنوبا، وتل أبيب الكبرى بالوسط، ومدينة حيفا شمالا.

وأسفر القصف الإيراني لمدينة حيفا شمال إسرائيل عن عشرات المصابين بينهم 3 بحالة خطرة، وفق الإسعاف الإسرائيلي.

قصف مراكز عسكرية وصناعات دفاعية

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الجمعة، أن الموجة 17 من عملية “الوعد الصادق 3″ شملت قصف مراكز عسكرية وصناعات دفاعية ومراكز قيادة وسيطرة، إضافة إلى شركات تدعم العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، كما استهدفت قواعد جوية رئيسية في نفاتيم وهاتزريم.

وأكد المتحدث باسم عملية “الوعد الصادق 3″ العقيد إيمان طاجيك، في بيان، أن هذه المواقع كانت محورا للهجمات على الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك ضد لبنان واليمن، وضد إيران نفسها.

وأوضح أن العملية تمت عبر “قصف صاروخي مكثف استهدف مواقع عسكرية واستراتيجية إسرائيلية عدة داخل الأراضي المحتلة”، مؤكدا أن الضربات أصابت أهدافها بـ”دقة عالية”.