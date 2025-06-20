الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مواقع إسرائيلية انطلقت منها هجمات ضد غزة ولبنان واليمن (فيديو)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، أن الموجة 17 من عملية “الوعد الصادق 3″، شملت قصف مراكز عسكرية وصناعات دفاعية ومراكز قيادة وسيطرة، إضافة إلى شركات تدعم العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، كما استهدفت قواعد جوية رئيسية في نفاتيم وهاتزريم.

وأكد المتحدث باسم عملية “الوعد الصادق 3” العقيد إيمان طاجيك، في بيان أن هذه المواقع كانت محورًا للهجمات على الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك ضد لبنان واليمن، وضد إيران نفسها.

وأوضح أن العملية تمت عبر “قصف صاروخي مكثف استهدف عدة مواقع عسكرية واستراتيجية إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة”، مؤكدًا أن الضربات أصابت أهدافها بـ”دقة عالية”.

وأضاف أن الضربات الدقيقة والمكثفة التي طالت مدن تل أبيب، حيفا، وبئر السبع، تعكس “تصاعد القدرة الهجومية للصواريخ الباليستية الإيرانية”، مشددًا على أن “هذه القدرات ستستمر في التصاعد حتى تحقيق العقاب الكامل للعصابة المجرمة التابعة للنظام الإسرائيلي”.

وأشار الحرس الثوري إلى أن العملية الأخيرة جاءت في سياق “الرد على العدوان” المتواصل ضد ما وصفه بـ”الشعب المظلوم في غزة“، وضمن معادلة الردع الجديدة التي تبنتها إيران منذ بداية التصعيد الإقليمي.

وأظهرت لقطات مصورة الدمار الواسع الذي تعرضت له مدينة حيفا شمال إسرائيل بعد قصفها بصواريخ إيرانية اليوم الجمعة.