المقاومة تعلن عن عمليات نوعية ضد الاحتلال في غزة وخان يونس

أعلنت فصائل من المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مؤكدة وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وأفادت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بقنص جندي إسرائيلي شرق حي الشجاعية، وأكدت أن الجندي كان يستهدف المدنيين، وأن العملية تمت بعد رصد دقيق وميداني لتحركاته.

وفي عملية نوعية مركبة نفذتها سرايا القدس في محافظة خان يونس جنوبي القطاع، أعلنت أنها استخدمت صاروخا موجها من طراز “فاغوت” وصاروخ “مالوتكا”، لاستهداف مقر قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي وقوة خاصة متحصنة في عدد من المنازل الواقعة غرب مسجد صالح عبد الغفور شمال شارع 5.

وأكدت السرايا أن الهجوم أسفر عن إصابات مباشرة، مشيرة إلى هبوط مروحيات عسكرية إسرائيلية في موقع الاستهداف لإجلاء القتلى والجرحى، بعد تنفيذ العملية تحت غطاء ناري كثيف واستخدام قنابل دخانية.

كما أعلنت سرايا القدس عن عملية قصف أخرى بقذائف الهاون النظامي (عيار 60)، استهدفت بها جنودا وآليات لجنود إسرائيليين متوغلين في قيزان أبو رشوان -محيط “هابي ستي”- جنوب مدينة خان يونس.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن قصف تجمُّع لجنود الاحتلال وآلياته في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس بقذائف الهاون.

كما أكدت القسام أنها استهدفت “كيبوتس نيريم” و”العين الثالثة” شرق مدينة خان يونس بمنظومة صواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم، في إطار ما وصفته بـ”رد المقاومة على جرائم العدو المتواصلة ضد شعبنا في غزة“.