انفجار في منزل السفير النرويجي بتل أبيب والخارجية الإسرائيلية تعلق

قالت وزارة الخارجية النرويجية إن انفجارا وقع مساء الخميس في مقر السفير النرويجي في إسرائيل بمدينة تل أبيب، مؤكدة عدم إصابة أي من الموظفين.

وفي أول تعليق إسرائيلي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أنه تحدث مع السفير النرويجي في تل أبيب بعد “إلقاء قنبلة يدوية مساء اليوم على ساحة منزله”.

وقال: “أستنكر بشدة هذه الجريمة الخطيرة”، مؤكدا أن الشرطة “ستعمل بعزم على العثور على المجرمين الذين نفذوا جريمة إلقاء قنبلة في ساحة منزل السفير النرويجي لتطبيق أقسى العقوبات بحقهم”.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

ويعد موقف النرويج رافضا للهجوم الإسرائيلي على إيران، إذ اعتبر نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس كرافيك في تصريحات لقناة “إن آر كي” النرويجية أن “هجمات إسرائيل على إيران تتعارض مع القانون الدولي”.

وأشار كرافيك إلى خطورة هذه الهجمات على الأمنين الإقليمي والعالمي، قائلا: “هجوم إسرائيل على إيران يتعارض مع القانون الدولي”، ودعا الطرفين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، معربا عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي وسلمي.