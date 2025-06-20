تعيين رئيس جديد لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، الخميس، تعيين العميد مجيد خادمي رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، خلفا للعميد محمد كاظمي، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية استهدفته مساء الأحد الماضي.

وأكدت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية الرسمية أن العميد خادمي تسلّم رسميا مهامه، بعد قرار القيادة العليا في الحرس الثوري.

وشغل خادمي سابقا رئاسة منظمة حماية المعلومات التابعة للحرس الثوري، ويُعد من الكوادر الأمنية الرفيعة التي تمتلك خبرة واسعة في المجالات الاستخباراتية والأمنية داخل المؤسسة، بحسب وكالة مهر الإيرانية.