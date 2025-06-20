سرايا القدس تعلن عن 6 عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة خلال الخميس (فيديو)

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذ عدد من العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، يوم الخميس.

وفيما يلي أبرز العمليات التي أعلنت عنها سرايا القدس:

إسقاط مسيّرة إسرائيلية متقدمة من نوع “ماتريس 600″، كانت “تحمل قنابل وقذائف هاون يتم إسقاطها عموديا”، والسيطرة عليها شرق حي التفاح في مدينة غزة.

تدمير آلية عسكرية بعبوة برميلية شديدة الانفجار في منطقة جورة اللوت، جنوبي خان يونس.

قصف تجمعات جيش الاحتلال شرقي مخيم جباليا بقذائف الهاون.

تفجير عبوة أرضية في آلية إسرائيلية قرب مسجد رياض الصالحين شرق مخيم جباليا، بتاريخ 16 يونيو/حزيران.

تفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار في جرافة من نوع “دي 9” بمحيط مفترق الفاو شمال بلدة الفخاري، شمال شرق خان يونس.

تدمير آلية عسكرية بعبوة مزروعة مسبقا قرب مسجد الصالحين في منطقة جورة اللوت.

وفي وقت سابق، بثت سرايا القدس مشاهد مصورة لقصف تجمعات قوات الاحتلال المتوغلة في خان يونس، جنوبي القطاع، بقذائف الهاون.