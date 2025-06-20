شاهد: دمار واسع وعشرات الإصابات في حيفا بعد تعرضها للقصف بصواريخ إيرانية

أظهرت لقطات مصورة الدمار الواسع الذي تعرضت له مدينة حيفا شمال إسرائيل بعد قصفها بصواريخ إيرانية، اليوم الجمعة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس بلدية مدينة حيفا أن القصف الإيراني الأخير على المدينة طال موقعين استراتيجيين.

ووثقت كاميرا مراقبة، صباح اليوم الجمعة، لحظة سقوط صاروخ إيراني على حيفا، في إطار التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل.

قصف إسرائيل من شمالها إلى جنوبها

وطال القصف الإيراني، اليوم الجمعة، مناطق مختلفة في إسرائيل من شمالها إلى جنوبها، منها مدينة بئر السبع جنوبا، وتل أبيب الكبرى بالوسط، ومدينة حيفا شمالا.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 20 شخصا على الأقل في حيفا، من بينهم 3 بحالة خطرة.

في حين أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة 45 شخصا جراء سقوط الصاروخ في حيفا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، عصر اليوم الجمعة، بدء الموجة الـ17 من عملية “الوعد الصادق 3″، التي تضمنت هجوما مركبا باستخدام صواريخ بعيدة المدى وثقيلة، بالتنسيق مع طائرات مسيَّرة، في تصعيد جديد ضمن المواجهة المفتوحة مع إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم عملية “الوعد الصادق 3″ أن هذه الموجة جاءت في إطار عملية مشتركة نُفذت بأسلحة استراتيجية متقدمة، مضيفا أن الضربة شملت صواريخ بالغة الدقة وذات تأثير تدميري كبير، أُطلقت من داخل الأراضي الإيرانية نحو أهداف داخل إسرائيل.