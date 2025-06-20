شيخ الأزهر يغرد بالفارسية ويعلق على الحرب بين إسرائيل وإيران

أدان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بشدة، استمرار الهجوم الإسرائيلي على إيران الذي اندلع في 13 يونيو/حزيران الجاري.

وأكد الشيخ الطيب، اليوم الجمعة، في تغريدة على منصة إكس باللغتين العربية والفارسية، أن ما يصدر عن “الكيان الغاصب المعتدي”، في إشارة إلى إسرائيل، من اعتداءات ممنهجة و”عربدة متواصلة يهدف لجر المنطقة إلى حافة الانفجار، وإشعال حرب شاملة لا رابح فيها إلا تجار الدماء والسلاح”.

أُدينُ بشدَّة استمرار عدوان الكيان المحتل على الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، وما يصدرُ عن هذا الكيان الغاصب المعتدي من اعتداءاتٍ ممنهجةٍ وعربدةٍ متواصلة؛ لجرِّ المنطقة إلى حافَّة الانفجار، وإشعال حرب شاملة لا رابح فيها إلا تجَّار الدماء والسلاح. وإنَّ صمت المجتمع الدولي عن… — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) June 20, 2025

وأشار شيخ الأزهر إلى أن صمت المجتمع الدولي عن ما وصفه بـ”الطغيان” الإسرائيلي وعدم التحرك لوقفه يُعَد مشاركة في الجريمة، حسب تعبيره.

وأضاف شيخ الأزهر أن ثمار هذا “الطغيان” هي تهديد أمن العالم بأسره، لافتا إلى أن الحرب لا يمكن أن تخلق سلاما.