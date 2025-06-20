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شيخ الأزهر يغرد بالفارسية ويعلق على الحرب بين إسرائيل وإيران

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف (الفرنسية)
20/6/2025-|آخر تحديث: 10:21 PM (توقيت مكة)

أدان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بشدة، استمرار الهجوم الإسرائيلي على إيران الذي اندلع في 13 يونيو/حزيران الجاري.

وأكد الشيخ الطيب، اليوم الجمعة، في تغريدة على منصة إكس باللغتين العربية والفارسية، أن ما يصدر عن “الكيان الغاصب المعتدي”، في إشارة إلى إسرائيل، من اعتداءات ممنهجة و”عربدة متواصلة يهدف لجر المنطقة إلى حافة الانفجار، وإشعال حرب شاملة لا رابح فيها إلا تجار الدماء والسلاح”.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن صمت المجتمع الدولي عن ما وصفه بـ”الطغيان” الإسرائيلي وعدم التحرك لوقفه يُعَد مشاركة في الجريمة، حسب تعبيره.

وأضاف شيخ الأزهر أن ثمار هذا “الطغيان” هي تهديد أمن العالم بأسره، لافتا إلى أن الحرب لا يمكن أن تخلق سلاما.

المصدر: الجزيرة مباشر

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