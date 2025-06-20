عراقجي يكشف موقف إيران من المفاوضات مع واشنطن والهدف من محادثات جنيف

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده ترفض الدخول في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، واصفًا الأخيرة بأنها “شريكة في الجريمة الإسرائيلية” التي تتعرض لها إيران حاليًا، مشددًا في الوقت ذاته على صلابة القوات المسلحة الإيرانية في مواجهة العدوان.

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن “المقاومة الشرسة لقواتنا المسلحة تكشف تدريجيًا أن فكرة استسلامنا غير واردة”، مشيرًا إلى أن الرد الإيراني يأتي في إطار الدفاع عن سيادة البلاد وكرامة شعبها”.

وأوضح أن “الولايات المتحدة شريكة في العدوان الإسرائيلي على إيران، وإن لم تشارك بشكل علني”، مضيفًا أن واشنطن حاولت التواصل عبر وسطاء لفتح قنوات تفاوض، لكن “إيران رفضت ذلك بشكل قاطع، ولم نُجرِ أي اتصالات مع الأمريكيين”.

وانتقد عراقجي الموقف الغربي، قائلاً إن “الدول الغربية لا تدين العدوان الإسرائيلي رغم علمها بأنه يخالف كل القوانين الدولية”، في إشارة إلى ما وصفه بـ”الصمت المتواطئ” مع ما يحدث في إيران.

محادثات جنيف

وبيّن الوزير أن المحادثات التي تجريها إيران مع الدول الأوروبية في جنيف “تقتصر على الملف النووي وبعض الملفات الإقليمية”، مؤكدًا أن “قدراتنا العسكرية وبرنامجنا الصاروخي غير قابلين للتفاوض”.

وفي سياق متصل، شدد عراقجي على أن “إيران لا تستهدف أبدًا المناطق المدنية، وخاصة المستشفيات، على عكس إسرائيل التي استهدفت مستشفيات غزة عمدًا”، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاعتداءات وفرض احترام القانون الدولي.

والخميس، أعلن عراقجي أنه سيلتقي بنظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، في مدينة جنيف السويسرية.

وقال إن اللقاء جاء بطلب من الدول الأوروبية الثلاث، وسيُخصص لبحث المستجدات السياسية والملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن محادثات جنيف ستتناول الموضوع النووي ورفع العقوبات.

ويعد هذا الاجتماع هو اللقاء المباشر الأول من نوعه لوزير الخارجية الإيراني مع نظراء دوليين منذ الحرب الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري.