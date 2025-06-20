غارة إسرائيلية تقتل النحّال اللبناني محمد نصر الله (فيديو)

أسفرت غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي بمسيَّرة على بلدة حولا في جنوب لبنان عن استشهاد المواطن اللبناني محمد عبد السلام نصر الله، المشهور في لبنان بعمله في مجال تربية نحل العسل.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن “مسيَّرة معادية شنت غارة استهدفت حي القدام في بلدة حولا، مما أدى إلى استشهاد المواطن محمد نصر الله”.

“حياتي تدور حول النحل”

واشتهر نصر الله في لبنان بعمله في تربية النحل، وهي المهنة التي بدأها هواية قبل أن تتحول إلى شغف يومي ومصدر رزق أساسي، وقُتل في الغارة الإسرائيلية وهو يؤدي عمله.

وقال نصر الله في مقابلة مصورة مع وكالة رويترز عام 2022 “أنا أستيقظ على النحل وأنام عليه، حياتي كلها تدور حول النحل. النحلة مثل الطفل الذي تربيه، تعتني بها وتعطيها من قلبك”.

بين خلايا النحل

وكرَّس نصر الله حياته للعمل في مجال إنتاج عسل النحل الطبيعي، وكان يرى أن العسل علاج وقائي لا غنى عنه، وخصوصا للأطفال، وكان يعمل رغم الظروف الاقتصادية الصعبة لتقديم منتج نقي من أرض الجنوب.

وذكرت مصادر إعلامية لبنانية أن نصر الله كان يعمل في تربية النحل في المنطقة المستهدفة لحظة وقوع الغارة، وقد قُتل في الغارة الإسرائيلية وهو يؤدي عمله الذي أحبه، بين خلايا النحل التي رعاها لسنوات.