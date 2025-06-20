صحفي يسأل بوتين: ماذا لو استهدفت إسرائيل خامنئي؟ هكذا جاء رده (شاهد)

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سيناريو افتراضي طرحه أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي، بشأن احتمال إقدام إسرائيل، بمساعدة الولايات المتحدة أو من دونها، على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وقال الصحفي موجّها سؤاله لبوتين “ماذا لو غدا قامت إسرائيل، بمساعدة من الولايات المتحدة أو من دونها، باغتيال خامنئي؟ كيف ستكون ردة فعلكم؟ وما هي الخطوات التي ستتخذونها؟”.

ليأتي رد بوتين حاسما “اسمح لي، وأرجو أن يكون هذا هو الرد المناسب لسؤالك.. أنا لا أريد حتى أن أناقش احتمال إمكانية حدوث هذا”.

“ماذا لو اغـتـ ـالـت إسرائيل خامنئي كيف ستكون ردة فعلكم؟”

شاهد تعليق الرئيس الروسي على السؤال#الجزيرة_مباشر #روسيا #إيران pic.twitter.com/YXPqlhkhDS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 19, 2025

وعندما أصر الصحفي بالقول “ولكنهم يناقشون هذا علنا وبكل صراحة، من طرف ترامب ونتنياهو”، ردّ بوتين “سمعت كل هذا، أما أنا فلا أريد حتى مناقشة هذا الأمر”.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وإسرائيلية، عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في حربها على إيران، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوّح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.