مقاوم من القسام يطارد دبابة إسرائيلية واشتباكات من مسافة صفر خلال كمين شرقي خان يونس (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الجمعة، مشاهد مصورة توثق كمينا مركبا نفذه مقاتلوها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس، ضمن سلسلة عمليات “حجارة داود” التي أطلقتها الكتائب أخيرا.

وأظهرت المشاهد بداية التخطيط لنصب الكمين للآليات الإسرائيلية، وزراعة المتفجرات، وكذلك الاشتباكات العنيفة التي خاضها مقاتلو القسام من مسافة صفر ضد جنود الاحتلال، واستهداف آليات إسرائيلية في منطقة الزنة شرقي خان يونس، وسط كثافة نارية ومواجهات قريبة.

وظهرت دبابة إسرائيلية وهي تنسحب في لحظة فرار وخوف من موقع الكمين تحت نيران المقاومة، ويتبعها ركضا أحد المقاومين بوابل من النيران.

وأعلنت كتائب القسام أن العملية النوعية أسفرت عن مقتل ضابط وجندي من جيش الاحتلال، وإصابة عدد من الجنود الآخرين، مؤكدة أنها نُفذت عصر السبت الماضي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، يوم الأحد، مقتل ضابط وجندي من لواء كفير خلال اشتباكات في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، وهو ما يتقاطع مع رواية القسام عن نتائج العملية.

وأكدت كتائب القسام أن هذه العملية تأتي ضمن الرد على “جريمة الإبادة الجماعية” التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي شملت “القتل والتجويع والتدمير والتهجير”.

وتُعَد سلسلة “حجارة داود” من أبرز العمليات المركبة التي تنفذها كتائب القسام في الميدان، إذ تهدف إلى استنزاف قوات الاحتلال، واستهداف خطوط الإمداد، وتأكيد استمرار المقاومة رغم المعاناة الإنسانية في القطاع.