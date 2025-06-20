هل يشهد العالم ارتفاعا جنونيا للنفط مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران؟

حذر بنك “جيه بي مورغان” الأمريكي، الخميس، أن أسعار النفط قد ترتفع إلى ما بين 120 و130 دولارا للبرميل، في أسوأ السيناريوهات التي تتضمن توسع الصراع في المنطقة، بما يشمل إغلاق مضيق هرمز.

وأثارت الحرب بين إيران وإسرائيل مخاوف إزاء احتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، مما دفع أسعار الخام إلى الارتفاع مع تقييم المتعاملين لتزايد المخاطر الجيوسياسية.

وإيران هي ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ تنتج حوالي 3.3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” 1.48 دولار، أو 1.9%، إلى 78.18 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1730 بتوقيت غرينتش، الخميس، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو/تموز 1.72 دولار، أو 2.3%، إلى 76.86 دولارا.

احتمال تعطل صادرات إيران النفطية

وفي السياق ذاته، توقع محللون في “سيتي بنك” أن يؤدي تصعيد الصراع بين إيران وإسرائيل إلى ارتفاع أسعار خام “برنت” بنحو 15 إلى 20% من متوسط سعره قبل الصراع إذا تسببت الحرب في تعطيل 1.1 مليون برميل يوميا من صادرات النفط الإيرانية.

وذكر “سيتي بنك”، الخميس، أن تعطل حوالي 3 ملايين برميل يوميا على مدى أشهر عدة قد يدفع الأسعار إلى 90 دولارا للبرميل على الأقل، وقد يؤدي إغلاق لمضيق هرمز إلى ارتفاع أكبر في الأسعار.

وأضاف البنك الأمريكي أن زيادة الإمدادات من (أوبك) قد تخفف من تأثير تعطل صادرات النفط الإيراني المحتمل، لكن سيظل الأثر في الأسعار قائما.

وأشار بنك “غولدمان ساكس”، الأربعاء، إلى أنه يقدر علاوة المخاطر الجيوسياسية بحوالي 10 دولارات للبرميل بعد ارتفاع أسعار “برنت”، في حين قال بنك “باركليز” إن الصادرات الإيرانية إذا انخفضت بما يعادل النصف، فقد ترتفع أسعار الخام إلى 85 دولارا للبرميل، وقد تتجاوز الأسعار 100 دولار في “أسوأ الحالات” في حال اندلاع صراع أوسع.

“تأثير هائل على سوق النفط”

ومن جانبه حذر ويل سوان الرئيس التنفيذي لشركة “شل” العملاقة، وهي شركة هولندية-بريطانية، الخميس، من “تأثير هائل” على سوق النفط العالمية إذا أدى الصراع إلى غلق مضيق هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عمان.

ويمر بمضيق هرمز حوالي 20% من إمدادات النفط في العالم، ما يجعل تعطل الملاحة به مشكلة اقتصادية كبيرة.

وقال سوان خلال مشاركته في قمة ومعرض الطاقة في العاصمة اليابانية طوكيو إن شركته تمتلك خطط طوارئ للتعامل مع أي تطورات.