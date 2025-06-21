أردوغان يتحدث عن “مؤامرة”.. ويؤكد: لهذا السبب يجب أن يتحد المسلمون (شاهد)

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السياسات الإسرائيلية، معتبرا أن حكومة بنيامين نتنياهو تشكل أكبر عقبة أمام تحقيق السلام الإقليمي، وتتحمل مسؤولية تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط وتوسيع رقعة الحرب إلى دول وجبهات متعددة.

وقال أردوغان، في كلمة له، اليوم السبت، خلال انطلاق أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول، إن “إسرائيل تنتهك القوانين والأعراف الدولية بحجة الدفاع عن نفسها، وتسعى لتوسيع دائرة الحرب لتشمل كل الجغرافيا المحيطة بها”.

“قرصنة وعدوان ممنهج”

وأشار إلى أن الهجمات على غزة ولبنان واليمن وسوريا، ومؤخرا على إيران، “لا يمكن وصفها إلا بأنها أعمال قرصنة وعدوان ممنهج”.

وأضاف “سياسات إسرائيل العدوانية والتوسعية لن تحقق لها الأمن ولا السلام، بل تجرّ المنطقة إلى مزيد من الفوضى والدمار”.

“تعازينا لغزة وإيران”.. أردوغان: هنالك مؤامرة ونظام جديد للمئوية المقبلة متطابقة مع اتفاقية سايكس بيكو ونحن لن نسمح بتكرار هذه الاتفاقيات المبنية على سيلان الدماء pic.twitter.com/1OMS2BS8F6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 21, 2025

تفاؤل بانتصار إيران

وأكد الرئيس التركي إدانته الشديدة للهجمات التي تشنها إسرائيل على إيران، معتبرا أن “الموقف السلبي للمجتمع الدولي يشجع إسرائيل على المضي قدما في عدوانها”، وأوضح أن “إسرائيل تسعى من خلال هذه الهجمات إلى عرقلة مسار المفاوضات النووية الإيرانية”.

وحدة المسلمين

وعبّر أردوغان عن تفاؤله بـ”انتصار إيران في هذه المواجهة”، داعيا إلى وحدة العالم الإسلامي، ومشددا على أن “وحدة المسلمين شرط أساس للتصدي للمشاكل التي تواجه المنطقة”.

“مؤامرة”

وختم الرئيس التركي تصريحاته بالتحذير من “مؤامرة ونظام جديد يتزامنان مع الذكرى المئوية لاتفاقية سايكس بيكو”، مؤكدا أن بلاده “لن تسمح بإعادة تقسيم المنطقة وفق مخططات خارجية جديدة”.