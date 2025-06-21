“أنصار الله” تهدد الولايات المتحدة إذا هاجمت إيران (فيديو)

هددت جماعة أنصار الله اليمنية باستهداف السفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر، إذا تورطت الولايات المتحدة بشكل مباشر في أي هجوم على إيران إلى جانب إسرائيل، مشيرة إلى أن “المعركة ضد إسرائيل هي معركة الأمة الإسلامية بأسرها”.

وجاء التهديد في بيان رسمي ألقاه الناطق العسكري باسم قوات الجماعة العميد يحيى سريع، في رسالة تلفزيونية مصورة مساء اليوم السبت، قال فيها إن “أي عدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران سيكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة اليمنية، التي سترد عليه باستهداف مباشر للسفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر”.

وأكد البيان أن الجماعة “ترصد وتتابع كافة التحركات العدوانية في المنطقة، ومن ضمنها التحركات العسكرية ضد اليمن، وستتخذ ما يلزم من إجراءات مشروعة للدفاع عن البلاد”.

وهاجم سريع إسرائيل بشدة، واتهمها “بالسعي إلى السيطرة الكاملة على منطقة الشرق الأوسط عبر تنفيذ مخطط صهيوني مدعوم من الولايات المتحدة“، مشيرا إلى أن تل أبيب ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، واعتداءات متكررة على لبنان وسوريا، وعدوان مستمر على اليمن.

وقال المتحدث العسكري “إن العدو الإسرائيلي يعتدي اليوم على إيران ضمن مسار عدواني شامل ضد الأمة، تحت شعار ‘تغيير وجه الشرق الأوسط’، مدفوعا بشراكة أمريكية مفتوحة تسعى لفرض هيمنة صهيونية كاملة ومصادرة حرية واستقلال وكرامة شعوب المنطقة”.

وفي بيانه، جدَّد سريع التأكيد أن موقف السلطات في صنعاء “ثابت ومبدئي” في دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة، و”وقوف اليمن إلى جانب أي بلد عربي أو إسلامي يتعرض لعدوان صهيوني أو يقرر الرد والدفاع عن نفسه”.

وختم المتحدث العسكري بالقول “لن نتخلى عن إخواننا في غزة، ولن نسمح لهذا الكيان المجرم المدعوم أمريكيا بتنفيذ مخططاته في المنطقة”.