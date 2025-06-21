إسرائيل تهاجم منشأة نووية في أصفهان.. وتعليق رسمي بشأن احتمال تسرّب مواد خطرة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي نفّذ هجوما استهدف منشأة نووية في محافظة أصفهان الإيرانية، ضمن تصعيد عسكري متواصل بين الجانبين.

وفي المقابل، نفت السلطات الإيرانية وقوع أي تسرب لمواد خطرة، ودعت المواطنين إلى الحفاظ على الهدوء وعدم التجمهر.

وقال معاون الشؤون الأمنية لمحافظة أصفهان أكبر صالحي، في مؤتمر صحفي، إن الهجوم الإسرائيلي الذي وقع فجر اليوم لم يسفر عن خسائر بشرية حتى الآن، لكنه ألحق أضرارا مادية ببعض المناطق.

الموقع النووي كان من بين الأهداف

وأشار صالحي إلى أن الموقع النووي في أصفهان كان ضمن الأهداف التي تعرّضت للهجوم، مؤكدا أن الدفاعات الجوية الإيرانية تعاملت مع الهجوم بشكل فوري.

وأوضح أن “معظم أصوات الانفجارات التي سُمعت في المدينة تعود لأنشطة الدفاع الجوي، بينما تعود بعض الأصوات الأخرى إلى الهجوم نفسه”.

وطمأن المسؤول الإيراني المواطنين بأنه “لم يحدث أي تسرب لمواد خطرة من الموقع النووي بأصفهان”، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة ولا يوجد ما يدعو للقلق.

كما دعا السكان إلى “تجنّب التجمهر في محيط مواقع الحوادث لتسهيل عمليات الإغاثة وإدارة الأزمة بشكل فعّال”.