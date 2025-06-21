إيران تعلن ضبط مسيَّرات إسرائيلية للتجسس (فيديو)

نشر التلفزيون الإيراني، مساء اليوم السبت، “فيديو” عن المخابرات الإيرانية، يوثق لحظة ضبط عدد كبير من الطائرات المسيَّرة الصغيرة في محافظة بوشهر جنوب غربي البلاد.

وأعلنت إدارة الاستخبارات في محافظة بوشهر أنها تمكنت من ضبط تلك المسيَّرات داخل المحافظة، في وقت تتصاعد فيه العمليات الأمنية ضد شبكات التجسس، على خلفية الحرب المتواصلة مع إسرائيل منذ 13 يونيو/حزيران الجاري.

ويُظهر “الفيديو”، الذي نُشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، طائرات مسيَّرة محلية الصنع يبدو أنها كانت تُستخدم في أنشطة رصد وتصوير غير مصرَّح بها، مما أعاد الجدل بشأن نشاط الموساد الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية، ولا سيما في المحافظات الحدودية أو المحاذية للمواقع الاستراتيجية.

ووفقا للتقارير الإيرانية الرسمية، فقد اعتُقل 9 عملاء في بوشهر، قالت السلطات إنهم كانوا “يعملون على زعزعة الأمن”، في حين “أُلقي القبض على 8 آخرين في المحافظات الغربية أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بشكل غير قانوني”.

وكانت السلطات القضائية في محافظة يزد قد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، أنها اعتقلت خلال الأيام الماضية جاسوسا زود جهاز الموساد بمعلومات حساسة تتعلق بمراكز استراتيجية داخل إيران، بينها مواقع دفاع جوي.

ونشرت مواقع إيرانية تحقيقا يُظهر الجاسوس وهو يعترف قائلا “كنت أصعد إلى الأسطح لتصوير الدفاعات الجوية الإيرانية وأوضاعها”.

كما أعلنت شرطة محافظة قم، وسط البلاد، اعتقال 22 شخصا خلال 8 أيام من اندلاع الحرب مع إسرائيل، بتهمة التجسس لحساب إسرائيل، وفق ما نقلته وكالة فارس عن مسؤول استخبارات الشرطة في المحافظة.