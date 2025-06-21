حرب الجواسيس بين إسرائيل وإيران.. اعتقال 22 في محافظة قم خلال أسبوع (فيديو)

أعلنت شرطة محافظة “قم” الإيرانية، اليوم السبت، اعتقال 22 شخصا بتهمة التجسس لحساب إسرائيل خلال 8 أيام من الحرب مع إسرائيل، بحسب ما ذكرت وكالة فارس للأنباء.

وأوردت الوكالة نقلا عن رئيس استخبارات الشرطة في المحافظة الواقعة في وسط إيران أنه منذ بدء الضربات الإسرائيلية في 13 يونيو/حزيران تم “التعرف على 22 شخصا واعتقالهم لاتهامهم بالارتباط بأجهزة التجسس التابعة للكيان الصهيوني وبلبلة الرأي العام”.

حرب الجواسيس الخفية بين إيران وإسرائيل#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/EP45oTUVSy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 20, 2025

“9 عملاء للكيان الصهيوني”

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، باعتقال “9 عملاء للكيان الصهيوني” في محافظة بوشهر كانوا يحاولون زعزعة الأمن، فيما ذكر التلفزيون الإيراني، أن “8 عملاء للنظام الصهيوني اعتقلوا في المحافظات الغربية أثناء مغادرتهم البلاد”.

كما أعلنت وكالة “تسنيم”، اعتقال 35 شخصا بتهمة التجسس لصالح الكيان الصهيوني في محافظة همدان ومدينة مسجد سليمان خلال الأيام الماضية.

وكانت إيران أعلنت يوم الخميس في بيان، توقيف 24 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والعمل على تشويه صورة البلاد، بحسب بيان نقلته وكالة “تسنيم” للأنباء.

“تشويه صورة إيران”

وقال قائد شرطة غرب طهران في البيان “تم توقيف 24 شخصا كانوا يتجسسون لصالح العدو الصهيوني على أرض الواقع وعبر الإنترنت.. كانوا يحاولون زعزعة الرأي العام وتشويه وتدمير صورة إيران”.

كما أفادت وكالة “تسنيم” أمس الجمعة أنه تم اعتقال مواطن أوروبي في إيران قُدم على أنه “جاسوس” لإسرائيل، دون تحديد هويته أو تاريخ اعتقاله.

حرب الجواسيس

ودفع تزايد عمليات القبض على متهمين بالتجسس، دفع وزارة الاستخبارات العسكرية الإيرانية إلى الطلب من الجمهور التبليغ عن أية تحركات أو نشاطات مشبوهة.

كما نشرت ملصقات في الشوارع، تحذر من الذين يرتدون أقنعة أو يقودون شاحنة صغيرة، أو يصورون المناطق العسكرية أو الصناعية.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن العملاء هرّبوا أسلحة دقيقة إلى داخل إيران، للضرب من مسافة قريبة شملت طائرات مسيّرة صغيرة مسلحة.