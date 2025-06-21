إسرائيل تعلن اغتيال قائد “فيلق فلسطين” وتبث لحظة استهداف مسؤول بالحرس الثوري (شاهد)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال قائد فيلق فلسطين في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني (سعيد إيزادي) بعد أن أعلن في وقت سابق، اغتيال قائد آخر بالحرس الثوري.

وقال المتحدث العربي باسم الجيش الإسرائيلي، إن سعيد إيزادي، قائد فيلق فلسطين في فيلق القدس، يُعدّ حلقة الوصل بين النظام الإيراني وحركة (حماس)، “ومن مؤسسي خطة النظام الإيراني لتدمير إسرائيل“.

استهداف قائد في فيلق القدس

ونشر الجيش الإسرائيلي، مقطع “فيديو” اليوم السبت، وقال إن قواته استهدفت قائد وحدة تسليم الأسلحة في فيلق القدس الإيراني خلال قيادته سيارة غربي إيران.

وأضاف “قضينا على سعيد إيزادي قائد فيلق فلسطين في قوة القدس، وبهنام شهرياري قائد وحدة نقل الوسائط القتالية التابعة لقوة القدس الإيرانية”.

اغتيال إيزادي في شقته

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لإذاعة الجيش “قضينا على سعيد إيزادي قائد فيلق فلسطين في قوة القدس الإيرانية الذي موّل وسلح حماس استعدادا للسابع من أكتوبر”، على حد قوله.

وقال إن الجيش قتل قائدا مخضرما في فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، في قصف استهدف شقة في مدينة قم الإيرانية.

وجاءت تصريحات كاتس بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد الفرقة الثانية للطائرات المسيّرة في سلاح الجو التابع للحرس الثوري.

وأعلنت إسرائيل -منذ 13 يونيو/حزيران الجاري- اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين في إيران في غارات استهدفت مواقع عدة في الهجوم المتواصل على طهران.