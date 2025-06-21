إصابة مباشرة في بيسان.. موجة مسيرات إيرانية باتجاه إسرائيل والإنذارات تدوي (فيديو)

أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي “نجمة داود الحمراء”، اليوم السبت، بأن ضربة طائرة مسيّرة أصابت مبنى من طابقين في شمال إسرائيل، مشيرًا الى أن طواقمه “لم تعثر على أي ضحايا في الموقع”.

كما أفاد باندلاع حريق على سطح مبنى وسط إسرائيل -بدون ذكر ضحايا- بعدما حذّر الجيش من تسلل قطعة جوية معادية في منطقة بيسان.

اعتراض مسيرات

في السياق، أفادت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بسقوط طائرة مسيرة في منطقة مفتوحة بمنطقة وادي عربة، وتم اعتراض طائرتين مسيرتين إضافيتين، وأضافت “انتهت الحادثة”.

وقال الجيش “سقطت طائرة مسيرة في منطقة مفتوحة بوادي عربة بعد فشل محاولات اعتراضها. وفي الوقت نفسه، تم اعتراض أكثر من خمس طائرات مسيرة في مناطق مختلفة من البلاد” بحسب ما ذكر.

إطلاق صافرات الإنذار

وذكر بيان الجيش “بعد انطلاق صفارات الإنذار بشأن تسلل طائرة معادية في الساعة 11:15 صباحًا في جنوب النقب، تم رصد طائرة مسيرة انطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. جرت محاولات اعتراض، وتم رصد سقوطها في منطقة مفتوحة”.

وقال في بيان آخر “بعد انطلاق صفارات الإنذار بشأن تسلل طائرة معادية بين الساعة 11:19 و11:27 صباحًا في منطقة إيلات، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي طائرة مسيرة انطلقت من إيران باتجاه إسرائيل“.

وبحسب أحدث حصيلة للسلطات الإسرائيلية، أدت الضربات الإيرانية الى مقتل 25 شخصًا.

العمليات المركبة ستستمر

وفجر اليوم، أعلن الحرس الثوري تنفيذ الموجة الثامنة عشرة من عملية “الوعد الصادق 3″ ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، وأفاد في بيان “بتنفيذ الموجة عبر هجوم واسع بالطائرات المسيّرة الانتحارية والمقاتلة إلى جانب صواريخ دقيقة التوجيه تعمل بالوقودين الصلب والسائل”.

وقال إنها استهدفت مواقع عسكرية ومراكز دعم عملياتي “لجيش الكيان الصهيوني في وسط فلسطين المحتلة، بما في ذلك مطار بن غوريون” من خلال هجوم مكثف باستخدام طائرات شاهد 136 الانتحارية والمقاتلة، وصواريخ دقيقة التوجيه.

وأكد البيان أن العمليات المركبة من صواريخ وطائرات مسيّرة ستستمر بشكل متواصل وهادف.