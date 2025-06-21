حصيلة ثقيلة.. خسائر إسرائيل في الحرب مع إيران

كشفت مصادر إسرائيلية رسمية عن حصيلة أولية للخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها إسرائيل جراء المواجهة المباشرة مع إيران، التي اندلعت منذ أكثر من أسبوع، في أكبر تصعيد عسكري يشهده الشرق الأوسط منذ عقود.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” في تحديثها مساء اليوم السبت، فقد قُتل 25 إسرائيليا منذ بداية التصعيد، في حين أصيب 2572 بجروح متفاوتة.

وأشارت الصحيفة إلى أن 8190 إسرائيليا جرى إجلاؤهم من منازلهم جراء القصف الإيراني، وانطلقت صفارات الإنذار 8290 مرة في مختلف المدن والمستوطنات.

وأضافت الصحيفة أن الهجمات شملت إطلاق 480 صاروخا و1110 طائرات مسيَّرة من الجانب الإيراني، بينما سقط 55 صاروخا داخل الأراضي الإسرائيلية دون اعتراضها.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد قدَّر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب، في تقرير نُشر عصر أمس الجمعة، أن قيمة الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بإسرائيل بلغت نحو ملياري شيكل (575 مليون دولار)، في حين تقدَّم 30735 إسرائيليا بشكاوى للحصول على تعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم.

وبحسب المعهد، فإن عدد الهجمات بلغ أكثر من 520 صاروخا و1050 طائرة مسيَّرة حتى وقت إعداد التقرير، في حين تم تسجيل سقوط 52 صاروخا ومسيَّرة دون اعتراضها.

وتُظهر هذه الأرقام تصاعد حجم التأثير المباشر في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، سواء من حيث الخسائر البشرية أو الأضرار الاقتصادية والبنى التحتية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع إذا استمر التصعيد أو توسعت رقعته إلى جبهات أخرى في المنطقة.