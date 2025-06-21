نشطاء يعطلون مؤتمرا برعاية ميكروسوفت في جامعة سياتل الأمريكية (فيديو)

عطّل نشطاء من حملة “لا أزور للفصل العنصري” (No Azure for Apartheid) التي تضم موظفين حاليين وسابقين في شركة ميكروسوفت الأمريكية العملاقة، فعاليات مؤتمر “الأخلاقيات والتقنية 2025: حوكمة الذكاء الاصطناعي”، الذي نُظم برعاية شركة ميكروسوفت، في جامعة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، الجمعة.

وأجبر المحتجون ممثلي مايكروسوفت، ومن بينهم نائب المدير العام لمكتب الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، مايك جاكسون، ونائبة رئيس قسم المسؤولية المؤسسية في الشركة، تيريزا هاتسون، على مغادرة المؤتمر بعد أن قاطعهم الحاضرون بالأسئلة وترديد الشعارات التي تتهم الشركة بالمشاركة في “الإبادة الجماعية” التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وبحسب بيان لمنظمي الحملة، فإن نحو ثلث الحضور انسحبوا من المؤتمر بعد بدء الاحتجاج، فيما أقدمت الجامعة على استدعاء الشرطة وهددت باعتقال المشاركين، الذين غادروا القاعة طواعية بعد التأكد من مغادرة جميع ممثلي مايكروسوفت، لكنهم واصلوا التظاهر خارج المبنى الذي نُظم به المؤتمر.

من جهتها قالت فانية أغراوال، وهي موظفة سابقة في مايكروسوفت وإحدى مؤسسي الحملة: “ميكروسوفت تحاول تلميع صورتها من خلال الحديث عن الأخلاق، بينما تقف خلف آلة الحرب في غزة“.

بدوره، أوضح حسام نصر، الموظف السابق في مايكروسوفت وأحد مؤسسي الحملة: “لم نستطع الصمت والسماح لهذا المؤتمر بالاستمرار”.

وأضاف: “نحن لا نسعى فقط لتعطيل المؤتمرات، بل نُطالب بمحاسبة الشركة على تورطها في جرائم الحرب”.

كما أكدت آنا هاتل، وهي موظفة حالية في ميكروسوفت ومشاركة في الحملة، أن محاولة إسكاتهم تزيدهم إصرارًا، وأضافت: “سنواصل محاسبة الشركة على ما تفعله باسم الأخلاق”.

وجاء هذا الاحتجاج ضمن سلسلة احتجاجات متصاعدة قادتها الحملة ضد إدارة ميكروسوفت منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدت إلى فصل عدد من الموظفين أبرزهم: فانيا أغراوال، وجو لوبيز، وحسام نصر، وابتهال أبو سعد، بعد تعبيرهم عن مواقفهم الداعمة لغزة ورفضهم تعاون الشركة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويطالب المحتجون بعدة مطالب أبرزها، وقف جميع العقود والتعاملات التقنية بين مايكروسوفت والحكومة والجيش الإسرائيلي، والكشف الكامل عن جميع الشراكات والعلاقات مع المؤسسات الإسرائيلية العسكرية والتقنية.

كما طالبوا بدعم دعوات وقف إطلاق النار في غزة استجابةً لمطالب أكثر من ألف موظف داخل الشركة، وحماية الموظفين الذين يعبرون عن تضامنهم مع فلسطين من التهديدات والإجراءات العقابية.